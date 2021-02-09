11.2 مليار دولار.. مبيعات «إيمرسون» في 2020

مال وأعمال

أعلنت «إيمرسون» (Emerson)، تعيينها لال كارسانبهاي رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة لخلافة الرئيس التنفيذي السابق ديفيد أن. فار والذي تقاعد في الخامس من الشهر الحالي. وسبق وأن تولى كارسانبهاي منصب الرئيس التنفيذي لقسم حلول الأتمتة في الشركة منذ العام 2018، ولعب دورا محوريا في تطوير أداء القسم وتعزيز امكانات «إيمرسون» في مجالات البرمجيات والتحول الرقمي. كما سيصبح كارسانبهاي أيضا عضوا في مجلس الادارة. ويأتي تقاعد فار بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ العام 2000 ورئيس مجلس ادارة «ايمرسون» منذ العام 2004، الا أنّه سيحتفظ بمنصب رئيس مجلس الادارة حتى 4 مايو المقبل. وقال فار: لقد أتيحت لي الفرصة للعمل الى جانب كارسانبهاي خلال مسيرته المهنية الممتدة على مدار 25 عاما في «إيمرسون»، وقد أثبت أنَّه يتمتع بشخصية قوية ومهارات متميزة، وأكد جدارته كقائد متمرس ذي رؤية سديدة على صعيد عمليات الشركة والأسواق التي نخدمها. وقد لعب مجلس ادارة الشركة دورا فاعلا في ادارة خطة التعاقب الوظيفي الممتدة على 5 سنوات، ونحن واثقون تماما بأن كارسانبهاي سيكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه لقيادة الشركة الى مزيد من النجاح، ومواصلة البناء على ارثها العريق. وسيضطلع كارسانبهاي بدورٍ حيوي في ادارة شركة «إيمرسون» التي بلغ حجم مبيعاتها العالمية 11.2 مليار دولار في العام الماضي، بالتوازي مع مسؤوليته كعضوٍ في مكتب الرئيس التنفيذي للشركة. ويعتبر كارسانبهاي مساهما كبيرا في نمو قسم حلول الأتمتة ونجاحه في تطوير وتوفير الخدمات والتقنيات والبرمجيات المتقدمة لقطاعات الأعمال المنفصلة والمختلطة في مجالات متنوعة.