صناديق التحوط تراهن على انتعاش النفط

مال وأعمال

عاودت صناديق التحوط الكبرى حول العالم الرهان مجددا على قفزة في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة مع التركيز على عدم قدرة عدد كبير من الشركات على زيادة الانتاج خلال الفترة المقبلة بفعل تبعات الجائحة لعدة سنوات مقبلة ما من شأنه أن يحدث حالة من التوازن بين العرض والطلب.

ويأتي التغير في نظرة صناديق التحوط حيال التوجهات المستقبلية لأسعار الخام بعد رهان تلك الصناديق على تراجع الأسعار العام الماضي مع بداية موجات الاغلاق التي اتخذتها الحكومات حول العالم ما جعل تلك الصناديق تحقق مكاسب تبلغ نحو 26.8 % بحسب بيانات eVestment، التي استعرضتها شبكة CNBC الأميركية في تقرير لها.

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي بنحو 59 % منذ مطلع نوفمبر الماضي بعد توالي الأنباء حول التوصل الى لقاحات عالية الفاعلية في مواجهة فيروس كورونا، ما سمح للأسعار باتخاذ اتجاه صعودي منذ ذلك الحين، اذ لامست أسعار الخام الأسبوع الماضي مستويات 60 دولاراً للبرميل وهي المستويات السعرية للخام ما قبل الجائحة التي ضربت الاقتصاد العالمي في وقت سابق من مطلع العام الماضي.

80 دولاراً للبرميل!

ويرسم عدد من كبار مديري صناديق التحوط حول العالم صورة وردية حيال مستقبل أسعار الخام، اذ قال ديفيد تاويل الشريك المؤسس في صندوق تحوط Maglan Capital انه بحلول الصيف المقبل ومع ارتفاع وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا ومع ارتفاع الطلب على السفر فإن أسعار الخام ستشهد تعافيا قويا.

ويتوقع تأويل أن تتراوح أسعار الخام ما بين 70 و80 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي وهو الاعتقاد الذي جعل من صندوقه الاستثماري يتوجه نحو الاستثمار بقوة في الأدوات الاستثمارية للشركات المنتجة للنفط والغاز.

وتأتي توجهات صناديق التحوط حيال الرهان على ارتفاع أسعار النفط في وقت حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية في يناير الماضي من أن ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا سيؤدي الى تضرر الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي مع نظرة تشاؤمية حيال التعافي الكامل للطلب على الطاقة وهو الأمر الذي لا توقع الوكالة حدوثه قبل العام 2025.

وفي الأوضاع الطبيعية، يسمح ارتفاع أسعار النفط للشركات المنتجة للنفط بزيادة الانتاج ولكن توجهات المستثمرين حيال ضخ السيولة في شركات الطاقة الصديقة للبيئة وحذر المصارف في اقراض تلك الشركات يجعل من عملية زيادة الانتاج معضلة كبيرة، بحسب ما ذكرته الشبكة الأميركية نقلا عن عدد من مديري صناديق التحوط وكبار المستثمرين.

سوق صاعد

وتستمد أسعار النفط زخم الاتجاه الصعودي من تراجع المعروض في السوق.

وتشير بيانات Rystad Energy أن حجم انتاج الخام العالمي والمكثفات قد تراجعت بنحو 8 % في ديسمبر الماضي مقارنة مع فبراير 2020 قبيل انتشار الجائحة حول العالم على نطاق واسع.

وتراجع الانتاج في أميركا الشمالية بنحو 9.5 %، فيما انخفض انتاج القارة الأوروبية خلال نفس تلك المدة بنحو 1 %، كما تسببت العقوبات الأميركية على فنزويلا وتراجع الانتاج في المكسيك بانخفاض انتاج الخام في أميركا اللاتينية.

