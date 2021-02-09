أسهم اليابان بلغت ذروة 30 عاماً

مال وأعمال

صعدت الأسهم اليابانية صعودا كبيرا ليبلغ المؤشران نيكي القياسي وتوبكس الأوسع نطاقا أعلى مستوياتهما في 30 عاما، اذ رفعت نتائج قوية ثقة المستثمرين حيال تعافي الاقتصاد من الجائحة. وقفز نيكي 2.12 بالمئة الى 29388.50 نقطة، أعلى مستوى له منذ أغسطس 1990، في حين تقدم توبكس 1.75 بالمئة مسجلا 1923.95 نقطة، ذروته منذ يونيو 1991. وقال سويتشيرو ماتسوموتو، مدير استثمارات اليابان لدى كريدي سويس للأنشطة المصرفية الخاصة، «في ظل توزيع اللقاحات وتراجع عدد اصابات كوفيد-19 اليومية، فإن توقعات عودة الأوضاع الطبيعية في الاقتصاد تتزايد».

