«KIB» يشارك في حملة «لنكن على دراية» لحماية العملاء

مال وأعمال

حرصاً على تقديم أفضل تجربة مصرفية آمنة للعملاء، يشارك بنك الكويت الدولي KIB في الحملة التوعوية المصرفية لنكن على دراية، والتي ينظمها بنك الكويت المركزي على مدار عام 2021 بادارة اتحاد مصارف الكويت ومشاركة جميع البنوك الكويتية، وذلك بهدف نشر الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع حول عدد من المواضيع المهمة، ما سيسهم في زيادة وعي العملاء بكيفية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك وحماية بياناتهم وأصولهم المصرفية.

ومن المقرر أن تسلط هذه الحملة الضوء على مواضيع متنوعة بحيث يمكن متابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببنك الكويت المركزي واتحاد المصارف والبنوك المحلية المشاركة أو المنصة الالكترونية المخصصة للحملة dirayakw.com. وتتضمن هذه المواضيع: التعريف بدور البنوك كوسيط مالي، أهمية الادخار والاستثمار وكيفية الاستفادة من المنتجات التي تقدمها البنوك في هذا المجال، التوعية بحقوق العميل عند الحصول على التمويل الشخصي سواء الاستهلاكي أو الاسكاني، الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك آلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، بالاضافة الى البطاقات المصرفية المتنوعة، وأهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال، والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ تكييش القروض والاستثمارات عالية المخاطر وغيرها الكثير.

ولقد أفاد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في البنك، رائد جواد بوخمسين: يسرنا في KIB المشاركة في هذه المبادرة المميزة والتي تعتبر بمثابة حملة وطنية شاملة تسعى الى تعزيز مستوى الثقافة المالية والتوعية المصرفية بين أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، بما ينعكس على تحقيق الشمول المالي وحماية العملاء ضد أي مخاطر، الى جانب زيادة قاعدة العملاء وتحسين ثقتهم في المؤسسات المصرفية ما يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. علما أن هذه الحملة تتماشى مع أهداف برنامج KIB المجتمعي لنشر الثقافة المالية والمصرفية الذي اشتهر بها خلال السنوات الماضية باعتبارها أول مبادرة من نوعها في الكويت تهدف الى محو الأمية المالية وتعزيز الوعي المصرفي بين جميع شرائح العملاء ولاسيما الشباب، من خلال تثقيفهم بأهمية الادخار والتوفير وأساسيات الادارة الجيدة للمال ما سيساهم في بناء جيل واعٍ من الناحية المصرفية بحيث يمكن الاعتماد عليه مستقبليا.

كما أشار بوخمسين الى أن KIB سيركز من خلال مشاركته في هذه الحملة على تقديم التعليمات والنصائح التي تحمي العملاء من الجرائم الالكترونية عبر مختلف الوسائل الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، وهو ما يتماشى مع استراتيجية التحوّل الرقمي الجديدة التي يتبناها البنك، والتي تتطلب منا ليس فقط تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية المتطورة، بل أيضا تطبيق أحدث الحلول والتقنيات التكنولوجية في الكشف والوقاية ما يحمي العملاء من عمليات الغش والاحتيال الالكتروني ويحافظ على سرية بياناتهم المصرفية، وهو ما يضمن منحهم تجربة مصرفية آمنة وعالية الكفاءة في آن واحد، ما أهلنا للفوز بجائزة البنك الأكثر أمانا في الكويت للعام 2020 من مجلة وورلد فاينانس تقديرا لما يتمتع به KIB من جودة عالية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية والتزامه بأعلى معايير الأمن والأمان التي تعتبر دائما في مقدمة أولوياتنا.

هذا وقد أشاد بوخمسين بممارسات وحدة أمن المعلومات في KIB وجهوده المتميزة في سبيل توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة المطبقة عالميا في هذا المجال لحماية العملاء من الجرائم الالكترونية ومنها التزامه بضوابط ولوائح بنك الكويت المركزي للأمن السيبراني والتي شملت تطبيق نظام ادارة أمن المعلومات ISO 27001، وتطبيقه لمعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع وبرنامج أمان العملاء (سويفت). كما يحمي البنك عملاءه من خلال منحهم خدمة الرسائل النصية القصيرة لمتابعة عملياتهم المصرفية أولا فأولاً، الى جانب ميزة تسجيل الدخول الآمن وآلية تسجيل الخروج التلقائي، اضافة الى تأمين عملياتهم المصرفية عبر الانترنت باستخدام أحدث ما توصلت اليه آليات التشفير الأمني وتطبيق اجراءات أمنية اضافية.

وفي ختام تصريحه، أشار بوخمسين الى مجموعة من النصائح التي يجب على العملاء التقيّد بها عند اتمام معاملاتهم المصرفية عبر الانترنت، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الامتناع تماما عن الرد على أي بريد الكتروني أو مكالمة هاتفية تتعلق ببياناتهم المصرفية وابلاغ البنك فورا، استخدام كلمة مرور مميزة والحفاظ على سرية الرقم السري مع تغييرها بشكل دوري، تحديث جهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل وتزويده ببرنامج مضاد للفيروسات، عدم استخدام شبكات الانترنت أو أجهزة الكمبيوتر المتاحة في الأماكن العامة، مع ضرورة التأكد دائما أن الموقع الالكتروني آمن قبل القيام بأي عملية دفع عبر الانترنت وغيرها الكثير.

