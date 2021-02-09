«هيئة الأسواق»: تعديل أحكام «الاندماج والاستحواذ» في الملكيات غير المباشرة

مال وأعمال

أصدرت هيئة أسواق المال قرارها رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، ووفقا لما جاء فيه تقرر ما يلي:

? استحداث أحكام المادة 3-1-19 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية وذلك ببيان الحالات التي تقع في حكم الملكية غير المباشرة، ما لم يتم اثبات العكس:

1- ملكية الشخص أو مدير محفظة الاستثمار أو مدير الصندوق أو مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي غير المباشرة التي تؤدي الى سيطرة فعلية على الشركة المدرجة.

2- ملكية الشخص من خلال مجموعة أو شركات زميلة أو تابعة في رأس مال الشركة المدرجة.

3- ملكية الشخص عن طريق المحافظ الاستثمارية.

4- ملكية مدير محفظة الاستثمار مع عملاء هذه المحافظ اذا استخدم مدير محفظة الاستثمار حقوق التصويت عن الأسهم الموجودة في هذه المحافظ.

5- ملكية مدير الصندوق في الشركة المدرجة التي يستثمر بها الصندوق، والمجموعة المرتبطة بالصندوق، في حال عدم وجود نظام الفصل الكامل بين الصندوق ومدير الصندوق والمجموعة.

6- ملكية مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي في الشركة المدرجة التي يستثمر بها نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، والمجموعة المرتبطة بنظام الاستثمار الجماعي، في حال عدم وجود نظام الفصل الكامل بين نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ومدير النظام والمجموعة.

7- كل ما يرتبط بالشخص عن طريق الملكية أو الادارة المشتركة لأي كيان قانوني، تسمح له باستخدام حقوق التصويت في رأس مال الشركة المدرجة.

8- أي حالات أخرى تقررها الهيئة.

ويتم احتساب الملكية غير المباشرة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المنصوص عليها في الآلية المقررة في الملحق رقم (7) «آلية احتساب الملكية غير المباشرة» من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية.

? تعديل أحكام المادة 3-5-3 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية لبيان احتساب الملكية غير المباشرة وفقا للمعايير المحاسبية المبينة في الملحق رقم (7) «آلية احتساب الملكية غير المباشرة» من ذات الكتاب كالتالي:

تنطبق أحكام الاستحواذ الالزامي المنصوص عليها في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية على الشخص أو أي من الأطراف التابعة له أو والمتحالفة معه، نتيجة حيازة الشخص والأطراف التابعة له والمتحالفة معه بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة مجمعة تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة.

ويتم احتساب الملكية غير المباشرة وفقا للحالات الواردة بآلية احتساب الملكية غير المباشرة والمنصوص عليها بأحكام المادة (3 -1 -19)، وحسب المعايير المحاسبية المبينة في الملحق رقم (7) «آلية احتساب الملكية غير المباشرة» من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية.

وتود الهيئة الاشارة الى أن التعديل المبين في المرفق رقم (2) من القرار المشار اليه لا يعتبر استحداثا لآلية جديدة لاحتساب الملكية غير المباشرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري، انما يأتي توضيحا للبند «أولا: آلية احتساب الملكية غير المباشرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري» من الملحق رقم 7 «آلية احتساب الملكية غير المباشرة» من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية.

