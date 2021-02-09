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مال وأعمال

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توفيق أوضاع المجاميع قبل 30 يونيو


تشير الهيئة الى أنه يتعين على كل المجاميع المسيطرة على شركة أو شركات مدرجة في بورصة الأوراق المالية توفيق أوضاعها في موعد أقصاه 30/06/2021 وهو تاريخ بدء العمل بالقرار رقم (11) لسنة 2021 بشأن «تعديل بعض أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما» والالتزام بأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، والتقدم بنموذج «بشأن بيع أو شراء المسيطر على شركة مدرجة» الوارد في الملحق رقم (6) من الكتاب المشار اليه خلال تلك الفترة وذلك لبيان نسبة ملكية المجموعة في الشركة المدرجة في بورصة الأوراق المالية  اثر تطبيق القرار المشار اليه.


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