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مال وأعمال

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الخسائر تطارد أسهماً وسندات بتريليونات الدولارات


حذر تقرير حديث من التفاؤل بالانتعاش الاقتصادي السريع الذي أدى الى ارتفاع عائدات السندات في الأسواق العالمية لأعلى مستوى منذ عام.
لكن في المقابل، فإن مستويات الديون القياسية وأسعار الفائدة الصفرية، قد تجعل أسهم وسندات بتريليونات الدولارات عرضة لخسائر فادحة اذا استمر ارتفاع عائدات السندات، وهو ما ينذر بأن الانتعاش الاقتصادي له مخاطره الخاصة. ووفق وكالة «بلومبيرغ»، فإنه نظرا لأن المخاطر بالأساس تتركز في مخاطر طول المدة أو احتمالات تغير أسعار الفائدة خلال مدة السند، فإن شركات التكنولوجيا ذات التدفقات المالية طويلة الأمد هي الأكثر عرضة للخطر.


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