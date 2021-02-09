«وسطاء العقار»: دعم الشركات الصغيرة بدلاً من قرارات الإغلاق غير المُبرر

مال وأعمال

أعرب الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عن وقوفه الى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً الى ضرورة أن تركز الحكومة على ايجاد الحلول التي تدعم هذه الشركات لتحفيزها بدلاً من اصدار قرارات الاغلاق غير المبرر.

وطالب الاتحاد في بيان صحافي الحكومة بالاهتمام بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد الكويتي، اذ وكما هو معروف فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة ، فضلاً عن انها توفر فرصاً وظيفية كبيرة للمواطنين.

وأضاف الاتحاد ان الكثير من دول العالم أولت الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً، بل وان الاحصاءيات والدراسات العالمية تشير الى أن كبرى الاقتصادات في العالم قد اعتمدت في نشأتها على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تحولت فيما بعد الى شركات وكيانات كبيرة وعملاقة.

ولفت الاتحاد الى أنه وان كان مؤيداً للقرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف الى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، الا أنه يرى أن هذه القرارات قد ركزت بشكل كبير على الجانب الصحي على حساب الجانب الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ثبت انها كانت المتضرر الأكبر في خضم هذه الأزمة.

وزاد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت تمثل في معظمها شركات تم تمويلها من قبل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، وانها تعتمد اعتمادا مباشرا على المبيعات في تمويل نموها وسداد التزاماتها، وبالتالي فقد واجهت هذه الشركات مشاكل كبيرة منذ اغلاق الاقتصاد في مارس 2020، وحتى يومنا هذا، اذ ما لبثت هذه الشركات وتنفست الصعداء حتى عادت الحكومة لاغلاق بعض القطاعات تطبيقاً للاشتراطات الصحية، الامر الذي قد يقضي على هذه القطاعات ويدمرها.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على ضرورة مراجعة القرارات الحكومية الاخيرة، والبحث عن حلول توافقية تضمن تطبيق الاشتراطات الصحية السليمة من جهة، واستمرار حركة ونشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجهة الاخرى، بمعنى ان تراعي هذه القرارات الجانبين الصحي والاقتصادي بشكل متواز ومن دون تضرر جانب على حساب الجانب الآخر.

