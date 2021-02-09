«الأهلي»: عمر وهبي رئيساً تنفيذياً لفروع البنك في الإمارات

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي هذا الأسبوع عن تعيين عمر وهبي، رئيسا تنفيذيا لفروع البنك بدولة الامارات العربية المتحدة. يتمتع وهبي بخبرة عملية تزيد على 25 عاما في العديد من التخصصات.

وقد بدأ حياته المهنية كمصرفي استثماري في جمهورية مصر العربية وعمل في العديد من المناصب العليا بالمؤسسات المالية الكبرى، ومنها بنك BNP Paribas وCitibank، وكان آخر منصب شغله لدى بنك الكويت الوطني كنائب للرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية الدولية. ويتمتع عمر بخبرة واسعة في الأسواق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتعقيبا على تعيينه صرح جورج ريشاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي قائلا: «يسعدنا أن نرحب بـ عمر في البنك الأهلي الكويتي. وهو يتمتع بسجل حافل من المناصب القيادية القوية، في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأنا على يقين من أنه سيسهم في نمو الأعمال في دولة الامارات العربية المتحدة ويضيف قيمة كبيرة للمجموعة. ونتمنى له كل النجاح والتوفيق».

