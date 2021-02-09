فيصل العميري: «الناموس».. نقلة إضافية للدراما التلفزيونية الخليجية

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أكد الفنان فيصل العميري بان مسلسل «الناموس» الذي يصوره هذه الايام يمثل نقلة في صناعة الدراما التلفزيونية الخليجية بالذات في ظل المعطيات الانتاجية الرفيعة المستوى التى يؤمنها المنتج المتميز عبدالله بوشهري فيما شدد العميري على صعوبة شخصية «جمعان» التي يجسدها في مسلسل «عندما يكتمل القمر» والذى يحققه جزءه الثاني هذه الايام كثير من النجاح والمتابعة حيث يعرض من خلال قناة « ام بي سي».

وعن دوره في مسلسل الناموس قال: اجسد شخصية المحقق ناصر الباحث عن القاتل وهو صوت الحق والضمير لشخوص طمسها الصمت وايضا شخصية ثاقبة محبة لأداء واجبها كما يتطلب الدور الكثير من التنويع في الاداء بين ما هو ظاهر وما هو مبطن للتعبير عن تفاصيل الشخصية التي كتبها بعناية وعمق السيناريست الرائع محمد انور محمد ويقوم باخراج العمل المخرج المتميز جاسم المهنا والذي سيكون احدى مفاجآت هذه التجربة الانتاجية التي يقودها المتميز الشاب عبدالله بوشهري والذي استطاع خلال الاعوام الثلاثة الماضية أن يحقق عدداً متميزاً من الاعمال ومنها «الديرفة» و«محمد علي رود» وايضا « افراج مشروط» االذي كنت قد تعاونت معه خلاله .

واضاف قائلا: «الناموس» سيمثل نقلة اضافية لرصيد الدراما التلفزيونية الخليجية لطبيعة التوليفة التي استطاع المنتج عبدالله بوشهري تأمينها على مستوى النص والاخراج بحضور المخرج المتميز جاسم المهنا وايضا مدير التصوير الاميركي وفريقه الذي يمنح التجربة بهاء المشاهد وعمقها وقبل كل هذا وذاك المباراة العالية المستوى لفريق عمل المسلسل الذى يضم اجيال الحرفة ومنهم الفنانون محمد المنصور وهيفاء عادل وخالد امين وبثينة الرئيسي وعبدالله بهمن وكم اخر من النجوم الذين سيطرزون الشاشة الصغيرة خلال الدورة الرمضانية المقبلة.

واما عن شخصيته في « عندما يكتمل القمر « الذي يعرض حاليا قال : هي الرحلة ذاتها لجمعان والجنية فلوة والصراع الدائم بين عالم الإنس والجن للوصول إلى الكنز وسر الأسرار لسيطرة على هذين العالمين والجزء الثاني شهد تطورا كبيرا في بناء الشخصيات وصراعها وايضا احترافية وتقنية اضافية في رسم المشاهد وسط اجواء من الغموض والترقب. وبسؤاله اذا ماكان هناك اجزاء قادمة من العمل قال : لا اريد ان استبق الامور حول وجود اجزاء جديدة فنحن امام نص وشخصيات تذهب بعيدا في تطورها وصراعها وهي تمتلك تلك المقومات نتيجة للنص والشخصيات الثرية وفريق العمل الرائع الذى وصل الى تلك المنطقة الثرية والمتميزة . واما عن تقييمه لوضع الدراما الكويتية والخليجية قال : ما احوجنا ان تذهب الدراما التلفزيونية الكويتية والخليجية الى فضاءات ارحب وابعد واخصب بقيادة جيل من المبدعين الشباب بالذات على صعيد الكتابة والاخراج والتمثيل والانتاج وبقية الحرف الفنية.

