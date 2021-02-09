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أحلام تعلن تأجيل طرح ألبومها الجديد «فدوة عيونك»

نهى أحمد حنيفة
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الثلاثاء 09 فبراير 2021

قررت المطربة الإماراتية أحلام، تأجيل طرح ألبومها الجديد «فدوة عيونك»، التي طرحته فقط عبر أحد التطبيقات وحاز إعجاب الكثير من أصدقائها الفنانين داخل الوسط الفني.
وكتبت أحلام تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «جمهوري العزيز بسبب هذا اليوم التاريخي العظيم لدولتي الإمارات وبطلب مني قررت تأجيل طرح البومي إلى يوم الخميس بدلاً يوم الاثنين لأكون جزءا ولو بسيط منه ولتغطية هذا الحدث الذي كم أشعر أنا بالفخر أني أنتمي لهذا البلد العظيم الإمارات شاركونا الحملة».
وحرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على توجيه رسالة تهنئة إلى الفنانة أحلام، بسبب ألبومها الجديد «فدوة عيونك».


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