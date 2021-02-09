وزراء الخارجية العرب: دولة فلسطينية عاصمتها القدس

عربيات ودوليات

عقد وزراء الخارجية العرب امس اجتماعا طارئا في القاهرة لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأميركية الجديدة وهيكلية الجامعة العربية فيما حذرت مصر من «أي تغيير» في وضع مدينة القدس المحتلة وأكدت السعودية تمسكها بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي كلمته حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من أي «تغيير في وضع القدس» وقال الوزير المصري الذي وجهت بلاده الدعوة الى هذا الاجتماع إن «القاهرة تعمل على تسهيل الحوار الفلسطيني لإنجاح المصالحة» وشدد على «أهمية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين» مؤكدا «تمسك مصر بدولة فلسطينية بحدود 67 عاصمتها القدس الشرقية». من جهته أكد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان أن «الدول العربية متكاتفة لمواجهة التحديات»، وأكد تمسك المملكة بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي كلمته أمام الاجتماع الطارئ طالب الوزير السعودي المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة. وأكد أن النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته ودان استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية. ودعا بن فرحان لأن «تكون الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا بأي اتفاق مستقبلي» مشيرا الى أن الأنشطة النووية والصواريخ الباليستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي ورحب وزير الخارجية السعودي بتطبيق الأطراف اليمنية اتفاق الرياض مثمنا حرصهم على مصلحة بلادهم. من جهته قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن حل الدولتين هو «السبيل الوحيد لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين» بينما أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أن التسوية السياسية للقضية الفلسطينية «لا يمكن فرضها بخطوات أحادية وليس أمامنا سوى خوض مسار التفاوض». وبحث الوزراء في القاهرة برئاسة مصر تعزيز التضامن العربي وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية في وقت رحبت الجامعة العربية بقرار الجنائية الدولية التحقيق في الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وقالت مصادر عربية إن الاجتماع اسفر عن قرار يؤكد ضرورة التمسك بحل الدولتين وإلزام كل الدول العربية بتقديم الدعم لفلسطين. الى ذلك عقد وزراء خارجية مصر والأردن والعراق اجتماعا امس في القاهرة لبحث آلية التنسيق الثُلاثي وتطورات مسار التعاون المشترك وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بأن اللقاء استهدف أيضاً التشاور السياسي بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة حيث تم تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام والأوضاع في سورية واليمن وليبيا والتأكيد على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تُعاني منها هذه الدول ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

