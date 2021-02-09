واشنطن تطالب الحوثيين بوقف استهداف السعودية «فوراً»

عربيات ودوليات

واشنطن- الرياض- الوكالات: طالبت الخارجية الأميركية ميليشيات الحوثي بالوقف الفوري لاعتداءاتها داخل اليمن وضد الأهداف المدنية جنوب المملكة العربية السعودية.

وقال بيان للخارجية الأميركية إنه في الوقت الذي يتخذ فيه الرئيس الأميركي خطوات لإنهاء الحرب في اليمن وأيدت المملكة العربية السعودية الدخول في عملية تفاوضية تنته إلى تسوية الأزمة، تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين. ودعت الخارجية الأميركية الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل السعودية ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني. كما طالب الحوثيين بالامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص غريفيث لتحقيق السلام، مؤكدة انه حان الوقت الآن لإيجاد نهاية لهذا الصراع. في غضون ذلك اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه اعترض ودمر أربع طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران صوب جنوب المملكة. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية سعودية إنه اعترض طائرة مسيرة «مفخخة» في ساعة مبكرة من صباح الأحد. وذكر المالكي في بيانين لاحقين إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الاحد من «اعتراض وتدمير» ثلاث طائرات مسيرة «مفخخة» أخرى أطلقها الحوثيون «لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية»، ليصبح الإجمالي يوم الاحد أربع طائرات مسيرة ملغومة. وقال المالكي إن قيادة التحالف «تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية (للحوثيين) بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

