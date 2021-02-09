خلطة «كيماويات متفجّرة» غير مسبوقة في مرفأ بيروت

عربيات ودوليات

توزعت اهتمامات الشارع اللبناني ووسائل الاعلام المحلية بين قضية اكتشاف مواد متفجرة جديدة في مرفأ بيروت وبين متابعة التحقيقات في قضية اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم التي بدأت تأخذ طباعا دوليا وصولا الى سجال عميق في الشارع حول لقاح « كورونا» على الرغم من انه لم يصل بعد الى لبنان.

مرفأ القنابل

كشفت شركة «كومبي ليفت» الألمانية التي كلفت بالتخلص من المواد الكيماوية في مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس الماضي أن ما وجدته هناك كان «قنبلة بيروت ثانية».

وذكر الإعلام المحلي أن الحاويات الـ52 تعفنت بشدّة، كاشفة أنه تم العثور على 1000 طن من المواد الكيماوية في المجموع. وقال هيكو فيلدرهوف، المدير الإداري للشركة التي عملت على معالجة الحاويات على ضرورة «تدريب موظفي المرفأ على التعامل مع هذه المواد باعتبارها شديدة الانفجار فلا أحد هناك يعرف الإجراءات اللازم اتباعها» وتابع «الخطر مازال موجوداً فهناك خمس سفن مدمرة في الميناء يجب التخلص منها وسوف نقوم بهذه المهمة».

من جهته قال المدير الإداري لشركة الاستشارات البيئية «هوبنر» مايكل وينتلر «لم أر شيئا من هذا القبيل لقد وجدنا حمض الفورميك، وحمض الهيدروكلوريك، وحمض الهيدروفلوريك، والأسيتون، وبروميد الميثيل، وحمض الكبريتيك، وحمض الفوق أوكسي أسيتيك، وهيدروكسيد الصوديوم، وغليسيرينات مختلفة، وما إلى ذلك. معبأة في حاويات انهارت عند الرفع» وأضاف «بعض المواد قد اختلطت بالفعل وخلقت مواد جديدة تماما».

تحقيق فعّال

وفي قضية اخرى تشغل الشارع بحثت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا مع وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، قضية اغتيال الناشط لقمان سليم. وشددت على كشف المتورطين بقتله من دون أي تأخير وضرورة محاسبتهم. بدورها، أكدت عائلة لقمان سليم أنها «تعول على القضاء ليثبت أن لبنان لم يصبح بلدا خارجا عن سلطة القانون» وطالبت «بتحقيق فعال ومهني يرقى إلى مستوى دولي».

وكانت رشا سليم، شقيقة الناشط اللبناني لقمان الذي وجد قبل أيام مقتولا داخل سيارته استغربت رشا سليم إرسال السفارة الألمانية عنصرين من الأمن اللبناني بطلب منهم حماية لزوجة لقمان الألمانية معتبرة أن ذلك يعني اتجاه الدولة اللبنانية إلى تحويل لبنان إلى قضية عالمية.

سجال اللقاح

وفي جدل جديد يجتاح لبنان تحول «لقاح كورونا» الى موضوع أثير حوله الكثير من اللغط والنقاش رغم عدم وصوله البلاد بعد. وقُبيل انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، تفاوتت آراء المواطنين ما بين رافض ومرحب، إضافة إلى آخرين فضلوا التريث والانتظار لحسم قرارهم. ونقلت وكالة «الأناضول» خلال جولة في شارع الحمرا الشهير ببيروت،اراء البعض حيث أكّدت هيام الشامي (50 عامًا)، بشكلٍ قاطعٍ أنّها ستتلقى اللَقاح، لكنها عبّرت الشامي عن تخوّفها من «كيفيّة تخزين اللقاح لأنّها لا تثق بالدول». في حين أكّد خالد الظاهر (55 عامًا) «إذا الدولة لم توفره بعد..فلماذا أنا سأخضع للتلقيح؟». وارجع مراقبون تأخر لبنان في الحصول على لقاح «كورونا» إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام، علاوة على الخلافات بين القوى السياسية؛ التي عطلت تشكيل حكومة جديدة.

