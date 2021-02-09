«صيف بلا كورونا».. موسكو متفائلة وواشنطن متشككة

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن انه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول الى مناعة القطيع، أي تطعيم 75% على الأقل من السكان للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية هذا الصيف. وقال بايدن لشبكة «سي. بي. اس» الاخبارية في مقابلة «فكرة امكانية حدوث هذا او ان نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية... هذا الصيف صعبة للغاية».

وقالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ان الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات «كوفيد-19» حتى صباح الأحد ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة. وكان بايدن قد اعلن في مستهل رئاسته ان ادارته تعمل على شراء 200 مليون جرعة اضافية من لقاحات «كوفيد-19» وهي خطوة يمكن ان توفر جرعات كافية لتطعيم كل اميركي تقريبا بحلول نهاية الصيف وسط شكاوى مسؤولين محليين من عدم توفر ما يكفي من الجرعات.

وفي موسكو قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، انه من المتوقع ان يكتسب 60% من سكان العالم مناعة ضد «كورونا» بمنتصف الصيف المقبل ماسيسمح بعودة الحياة الى طبيعتها مثلما قبل ظهور الوباء. وأوضح بيسكوف ان هذه النسبة قد تتحقق بحلول منتصف الصيف القادم. وقال ان العديد من الدول تعمل في هذا الاتجاه، وبدأت تظهر نتائج هذا العمل، ويمكن ملاحظتها في اسرائيل، وكذلك زيادة معدل التطعيم في روسيا والولايات المتحدة.

في غضون ذلك اظهرت احدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية ان اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في انحاء العالم يقترب من 106 ملايين اصابة.

كما اظهرت الاحصاءات ان عدد المتعافين يقترب من 59 مليونا، في حين تجاوز اجمالي الوفيات مليونين و309 آلاف وفاة.

وفي الشرق الاوسط جاء العراق في المرتبة الثانية ضمن قائمة اكثر الدول تضرراً بجائحة فيروس كورونا المستجد في المنطقة من حيث عدد الوفيات، بوصول عدد اجمالي الاصابات الى 627 الفاً و416، والوفيات الى 13 الفاً و111 عراقياً، مسجلاً نسبة 2.09% وفيات بحسب رسم بياني لوكالة الصحافة الفرنسية. وحلت ايران في المرتبة الأولى مع تسجيل 58 ألفاً و469 حالة وفاة، مليون و466 الفاً و435 مصاباً مسجلة نسبة 3.99% وفيات من بين مرضى الفيروس. وأفادت الوكالة عن وصول عدد اجمالي الوفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 129 الفا و176 وتسجيل 5 ملايين و992 الفاً و454 اصابة، مع نسبة 2.16% وفيات عامة. وتوفي في مصر 5.68% من المصابين وفي سورية 3.75% اما اليمن فسجل نسبة تصل الى 28.9%. وكانت قطر من بين اقل الدول تضرراً من الفيروس في المنطقة، حيث سجلت 250 حالة وفاة بنسبة 0.16 % من بين اجمالي الاصابات

