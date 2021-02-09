رعب «داعش» يخيِّم مجدداً على ليل دير الزور

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بيروت - الوكالات: تبنى تنظيم «داعش» المئات من الهجمات منذ هزيمته في آخر جيب له في سورية في عام 2019 وشن التنظيم الارهابي اكثر من 100 هجوم في شمال شرق سورية خلال الشهر الماضي وحده، وهو يرهب العديد من البلدات والقرى ليلا. ويتركز العنف في محافظة دير الزور الصحراوية الى حد كبير.

وقام باحث سوري بجمع احصاءات عن الهجمات ويقول ان العنف يتخذ اشكالا عديدة. وأوضح قائلا «ان ذلك يتمثل في الذبح وقطع الرؤوس والتفجيرات وعمليات انتحارية على متن الدراجات النارية والاغتيالات والخطف، وكل ما نتحدث عنه هو في منطقة صغيرة شرقي مدينة دير الزور». وفي احدى تلك الهجمات الأخيرة، قُتل 40 شخصا عندما نصبت خلية نائمة تابعة لتنظيم «داعش» كمينا لحافلة.

وقال علي ان المدنيين هم الأكثر عرضة للخطر بعد غروب الشمس عندما ينتقل مقاتلو التنظيم الى منطقة تتحول بسرعة الى فراغ امني. وأضاف «في الليل يكون الناس في حالة خوف وفي قبضة مقاتلي التنظيم، لقد دأبوا على الذهاب الى السلطات طلبا للحماية لكن لا احد يستجيب، ويقولون دائما انه ليس لدينا ما يكفي من الأسلحة لقتالهم لذلك يخلون المنطقة فبعد غروب الشمس يغادر جميع الجنود المرتبطين بقوات سورية الديمقراطية «قسد» البلدة».

وتقول اميرة ان بلدتها الآن مكان مرعب بعد حلول الظلام. وتضيف قائلة «ان المنطقة التي اعيش فيها تكون ليلا تحت سيطرة عناصر التنظيم تقريبا، انهم يتنقلون ويهاجمون المنازل ويهددون الناس، انه امر مخيف لأن قوات سورية الديمقراطية تكاد لا تسيطر على المدينة في الليل، ولكن يحدث ايضا خلال النهار ان لا يمر يوم دون ان يقتل شخص او اثنان».

وتقول اميرة ان اي شخص يعتقد ان له صلات بحكومة دمشق او «قسد» هو الأكثر عرضة للخطر حيث يطلب اعضاء التنظيم من هؤلاء ترك وظائفهم او مواجهة العواقب، وغالبا ما يُقتل من يعتقد الجهاديون ان لهم صلات بقوات سورية الديمقراطية دون سابق انذار.

كما يتم استهداف اصحاب المتاجر ورجال الأعمال الآخرين عادة عن طريق رسائل تهديد او مكالمات هاتفية حيث يُطلب منهم دفع مبالغ كبيرة تصل احيانا الى 5 آلاف دولار، او مواجهة افراد عوائلهم للقتل او الاختطاف. ويستغل بعض المجرمين المحليين الآن مناخ الخوف السائد بالتظاهر بالانتماء الى التنظيم والمطالبة بالمال باستخدام تهديدات مماثلة. وتقول اميرة انه بسبب فشل قوات الأمن المحلية في وقف ذلك لجأ بعض الناس الى استدعاء المسلحين «الجهاديين» انفسهم للمساعدة.

وتضيف «في الآونة الأخيرة كان هناك 3 رجال يهددون الناس قائلين انهم من التنظيم، ولكن بدلا من ان يدفع الناس لهم سألوا مسلحي التنظيم عما اذا كان اولئك الثلاثة بالفعل اعضاء في صفوفهم، فنفى التنظيم وقتلهم».

ويعتقد خبراء الأمم المتحدة ان هناك حوالي 10 آلاف مقاتل من التنظيم في سورية والعراق، ويخشى فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الارهاب ان يمثل التنظيم مرة اخرى تهديدا متزايدا. ويخشى البعض انه مع انشغال العالم بوباء «كوفيد -19» فقد يزداد الوضع سوءا.

