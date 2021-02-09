بريطانيا تدافع عن فاعلية لقاح «أسترازينيكا»

عربيات ودوليات

لندن - جوهانسبورغ - الوكالات: اعلنت وزارة الصحة البريطانية انه لا توجد ادلة على ان لقاح «أسترازينيكا» لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا او ظهور اعراضه الشديدة، وأن دولة جنوب افريقيا اوقفت استخدامه مؤقتا فقط.

وقررت جنوب افريقيا تعليق استخدام لقاح «أسترازينيكا» في برنامج التطعيم بعدما اظهرت بيانات انه لايوفر سوى حماية محدودة من الاصابة بدرجة خفيفة الى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في البلاد. وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة ادوارد ارجار «لا يوجد دليل على ان هذا اللقاح ليس فعالا في منع الدخول الى المستشفى والاصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى اليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات». وأضاف «السلالات المتفشية في هذا البلد (بريطانيا) ليست سلالة جنوب افريقيا فهناك عدد صغير من الحالات المصابة بها، السلالتان المهيمنتان هنا هما تلك المعروفة لدينا ثم سلالة كنت، وهذا اللقاح (أسترازينيكا) فعال بدرجة عالية في الوقاية منهما».

