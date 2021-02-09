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ترميم سوق ساحة الفستق داخل أسواق حلب القديمة المقبية


ترميم سوق ساحة الفستق داخل أسواق حلب القديمة المقبية، يروي قصة حب السوريين للحياة رغم كل الدمار والخراب الذي حل بمدنهم.
وكانت محافظة حلب أطلقت أخيراً بالتعاون مع مؤسسة «الآغا خان»، مشروع تأهيل سوق ساحة الفستق، التي تعد واحدة من أقدم الساحات إضافة إلى كونها مركزاً تجارياً مهماً، وتضم نحو 18 محلاً تجارياً وتربط سوق السقطية مع سوق الحرير اللذين تم ترميمهما أخيراً.
وسوق ساحة الفستق، شأنه كباقي أسواق حلب القديمة الضاربة جذورها في تاريخ المنطقة، والتي طالتها الحرب وتضررت أجزاء كبيرة، يحاول اليوم النهوض من جديد والعودة إلى ألق الماضي. (سبوتنيك)


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