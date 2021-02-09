النووي الإيراني.. سجال «رفيع المستوى» حول الخطوة الأولى

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واشنطن - طهران - الوكالات: حذر الرئيس الأميركي جو بايدن انه لن يبادر لتلبية مطلب طهران رفع العقوبات المفروضة عليها لدفع ايران الى الالتزام التام مجددا بالاتفاق المبرم حول برنامجها النووي، في حين كرر القادة الايرانيون الأحد مطلبهم هذا، وذلك في سجال غير مباشر يوحي بأن استئناف الحوار سيكون بغاية الصعوبة.

وردا على سؤال خلال مقابلة اجرتها معه شبكة «سي. بي. اس» حول امكان رفع العقوبات لاقناع طهران بالعودة الى طاولة المفاوضات بهدف انقاذ الاتفاق النووي، اجاب بايدن «كلا». وعندما سألته الصحافية عما اذا يتعين على الايرانيين ان «يوقفوا اولا تخصيب اليورانيوم» هز برأسه ايجابا، وفق مقتطفات من هذه المقابلة.

ووعد بايدن بالعودة الى الاتفاق شرط ان تفي ايران اولا بالتزاماتها. لكن منذ تولي بايدن الرئاسة الأميركية يسعى المجتمع الدولي لمعرفة الآلية التي سيعتمدها الرئيس الأميركي الجديد لتنفيذ تعهده علما ان الايرانيين يشترطون رفع العقوبات قبل العودة للتقيد بمندرجات الاتفاق.

وفي حين ابدى بايدن اصراره على تقيد طهران بالاتفاق شرطا مسبقا لرفع العقوبات، اكد المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي ان ايران لن تعود للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قبل رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض ان بايدن يدعم الدبلوماسية في التعامل مع التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الايراني ولكنه لن يَعرض تخفيف العقوبات على ايران لمجرد اعادتها الى طاولة المفاوضات. ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الأميركي قوله ان بايدن كان يقصد انه يجب على ايران وقف التخصيب بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي لا ان توقف التخصيب تماما حتى يمكن للجانبين التفاوض وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «لم يتغير الموقف الأميركي قيد انملة تريد الولايات المتحدة ان تعود ايران الى (الامتثال) لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، واذا فعلت ذلك، فستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه».

في المقابل اكد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف،ان الاتفاق النووي لن تتم اضافة اي شيء اليه او شطب اي كلمة منه وبحسب حوار له مع التلفزيون الايراني نشرته وكالة «ارنا» الايرانية، اكد ظريف ان «الاتفاق النووي انتهى التفاوض بشأنه»، مشددا على انه «لن تتم اضافة شيء اليه او شطب شيء منه» قائلا «ايران موجودة في الاتفاق، ومن ينبغي عليه العودة اليه هي الولايات المتحدة».

