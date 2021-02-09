وفاة جورج شولتز مهندس نهاية الحرب الباردة

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: توفي جورج شولتز وزير الخارجية الأميركي في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان وكبير مهندسي الدبلوماسية الأميركية ابان نهاية الحرب الباردة عن عمر ناهز مئة عام، وفق ما اعلن معهد «هوفر».

وقال مركز الأبحاث التابع لجامعة ستانفورد في كاليفورنيا على موقعه الالكتروني «توفي في 6 فبراير جورج ب. شولتز احد اكبر الاستراتيجيين على الاطلاق، والذي كان قد عمل تحت قيادة ثلاثة رؤساء اميركيين». وأضاف المعهد الذي كان الوزير السابق عضواً فيه منذ اكثر من 30 عاماً «أدى شولتز دوراً رئيسياً مع الرئيس رونالد ريغان لتغيير مجرى التاريخ باستخدام جميع ادوات الدبلوماسية من اجل انهاء الحرب الباردة». وتابع «انه واحد من اميركيين اثنين فقط شغلا اربع حقائب مختلفة في الحكومة الاتحادية» اذ كان وزيراً للخارجية والخزانة والعمل ومديراً للميزانية في البيت الأبيض. وأشادت وزيرة الخارجية الجمهورية السابقة كوندوليزا رايس بذكرى «رجل دولة اميركي عظيم» و«وطني حقيقي جعل العالم افضل».

