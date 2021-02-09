نتانياهو أمام المحكمة بتهم الرشى والغش والخيانة

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القدس المحتلة - الوكالات: مثل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امام المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس المحتلة امس للرد على اتهامات بالفساد قبل حوالي 6 أسابيع من الانتخابات العامة. ونفى نتانياهو تهم الفساد الموجهة له وقال امام هيئة المحكمة «أؤكد الاجابة المكتوبة التي قدمت باسمي»، وكان يشير الى وثيقة قدمها محاموه الى المحكمة الشهر الماضي دفعوا فيها ببراءته من التهم الموجهة له ولم يدل نتانياهو بأي تصريحات للصحافيين في مبنى المحكمة، حيث اجتمع مع محاميه وهو يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا قبل بدء الجلسة. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي قد وصل الى المحكمة وسط اجراءات امنية مشددة، وذلك بعد تأجيل امتد عدة اسابيع بسبب اجراءات الاغلاق المفروض للحد من تفشي الوباء. وهذه هي جلسة المحاكمة الثانية التي يحضر اليها نتانياهو وتتمحور على الرد على لوائح الاتهام بعد الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة في مايو الماضي، والتي تم خلالها قراءة بنود لائحة الاتهام الموجهة اليه في 3 تهم فساد هي تلقي الرشى والغش وخيانة الأمانة. وتزامنا مع بدء الجلسة تظاهر خارج المحكمة عشرات الاسرائيلين الذين يطالبون بتنحي نتانياهو وسجنه.