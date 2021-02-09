برشلونة تجاوز بيتيس بصعوبة

دوليه

أنقذ النجم الأسطوري ليونيل ميسي فريقه برشلونة من نزيف النقاط أمام مستضيفه ريال بيتيس وقاده للفوز 3-2 بعد مباراة صعبة ضمن المرحلة 22 من الدوري الإسباني أول من امس.

وسجل لريال بيتيس، بورخا ايغليسياس 38، وفيكتور رويز 75، فيما وقع على أهداف الفريق الكاتالوني الأرجنتيني الفذ ميسي 59، و فيكتور رويز بالخطأ في مرمى فريقه 68 وهدف الفوز البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو 87.

وهذا أول هدف لترينكاو مع البرسا بعد 27 مباراة. واستعان المدرب الهولندي كومان بخدمات ليو في الدقيقة 57 بعدما بدأ المباراة من دونه. وصار رصيد البرسا 43 نقطة في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد 50 نقطة.

وكان بيتيس سباقاً إلى التسجيل عن طريق إيغليسياس في الدقيقة 38، بعدما أكمل عرضية عبرت منطقة جزاء برشلونة في غياب فاضح للتغطية الدفاعية. وانتهى الشوط الأول بتقدم بيتيس من دون خطورة تذكر لبرشلونة. وبالتالي، اضطر كومان إلى إشراك ميسي في الشوط الثاني، ليقلب الأرجنتيني المباراة رأساً على عقب.

فبعد دخوله بدقائق، أدرك «البرغوث» التعادل في الدقيقة 59، من تسديدة أرضية قوية لم يحرك لها الحارس ساكناً. وبعد أقل من عشر دقائق، تقدم النادي الكاتالوني بهدف سجله مدافع بيتيس فيكتور رويز من طريق الخطأ في مرماه، بعد دربكة داخل المنطقة.

لكن رويز صحح خطأه في الدقيقة 75، عندما أدرك التعادل لبيتيس من رأسية قوية أكمل بها كرة ثابتة من زميله الفرنسي نبيل فقير.وفيما بدت المباراة متجهة إلى التعادل، كانت لترينكاو الكلمة الأخيرة، عندما استلم كرة داخل منطقة الجزاء، وسددها متقنة بيسراه إلى يمين الحارس، مهدياً برشلونة النقاط الثلاث (87)، تاركاً بيتيس سابعاً في الترتيب برصيد 30 نقطة.

وتلقى برشلونة ضربة قوية في الدقيقة 12 من المباراة، إذ أصيب قلب دفاعه الأوروغوياني الشاب رونالد أرواخو، ودخل الهولندي فرانكي دي يونغ بديلاً عنه. وذكر حساب برشلونة على تويتر أن أرواخو أصيب في كاحله الأيسر، لينضم إلى لائحة مصابي برشلونة أنسو فاتي، سيرجيو روبرتو، وجيرار بيكيه.

