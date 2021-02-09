loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ريال يلتقي خيتافي


يواجه زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أزمة حقيقية في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه، بسبب إصابات مختلفة، وذلك قبل مواجهة ضيفه خيتافي، اليوم، في المباراة المؤجلة عن الجولة الأولى للدوري الإسباني.
وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن زيدان قد يتاح أمامه 12 لاعبا فقط لمباراة خيتافي، في ظل غياب أبرز نجومه مثل سيرجيو راموس، وهازارد، ورودريغو، وكارفاخال، وفالفيردي، بجانب الشكوك التي تحوم حول أودريوزولا وميليتاو. وأضافت أن ريال مدريد، يفتقد 9 لاعبين بسبب الإصابة، كما سيخسر أيضًا خدمات توني كروس، الذي سيغيب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات. ولفتت «ماركا» إلى أن النادي الملكي، تعرض في هذا الموسم لـ38 إصابة، ضربت 20 لاعبًا. ويحتل الميرينغي المركز الثالث حاليا، في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 43 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد (50)، الذي لعب مباراتين أقل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة