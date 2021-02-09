كلوب: ربما شعر أليسون بالبرودة في قدميه

دوليه

علق الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على سقوط فريقه 1-4 أول من امس على ملعب أنفيلد، أمام مانشستر سيتي في الجولة 23 من الدوري الإنكليزي. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: «لعبنا بصورة جيدة لوقت طويل خلال المباراة، أعرف أنكم تنظرون بشكل مختلف، قدمنا في الشوط الأول كرة قدم جيدة، غير السيتي طريقة اللعب في الشوط الثاني، نحن لم نحصل على خيارات كافية ومنحناهم الهدف الأول».

وأضاف: «منحناهم فرصا عدة للتقدم، سجلوا الهدف الأول وتعادلنا، وتحسن مستوانا بعد ذلك، لكننا ارتكبنا خطأين فادحين».

وأوضح: «مع التأخر (3-1) في هذا المستوى، يكون الأمر صعبا، كان فودين رائعا في الهدف الرابع، إذا لعبنا كرة القدم كما لعبنا اليوم، سنفوز بالمباريات بنسبة 100 بالمئة».

وعلق كلوب على أخطاء أليسون قائلا: «في الهدف الأول لم يكن لديه الكثير من الخيارات، وفي الهدف الثاني أساء تمرير الكرة، ربما شعر بالبرودة في قدميه، الأمر يبدو مضحكا لكن لا نعرف الموقف، سبق أن أنقذنا كثيرا، لكنه ارتكب الأخطاء اليوم».

عن القتال للتواجد في المراكز الأربعة الأولى قال: «سنحاول كل شيء، هناك عدد كاف من المباريات لتأمين ذلك، لكن علينا تحقيق الانتصارات».

وكان سيتي ألحق هزيمة قاسية بحامل اللقب ليفربول ليبتعد بالصدارة. وعزز مانشستر سيتي صدارته للمسابقة بوصوله إلى النقطة الخمسين بفارق خمس نقاط عن جاره مان يونايتد علماً أنّ رفاق رحيم ستيرلينغ لعبوا مباراة أقل، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة.

وتناوب على رباعية مانشستر سيتي الألماني غوندوغان (49 و73) ورحيم ستيرلينغ (76) وفودين (83) فيما تكفل المصري محمد صلاح بهدف الريدز الوحيد من ركلة جزاء (63).

وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل ككل واقترب من افتتاح التسجيل في الشوط الأول لكن غوندوغان أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة (37).

وارتكب حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر خطأين فادحين منحا مانشستر سيتي الفوز للمرة الأولى على ليفربول في ملعب الأخير منذ مايو عام 2003، كما أن ليفربول مني بخسارته الثالثة توالياً على أرضه، وهذا ما لم يحصل له منذ سبتمبر عام 1963.

وفشل ليستر سيتي في استغلال سقوط مان يونايتد الوصيف في فخ التعادل مع إيفرتون 3-3 السبت ويتساوى معه نقاطاً، لأنه اكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه ولفرهامبتون.وصار رصيد ليستر 43 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن مان يونايتد.

وتابع تشلسي عروضه الجيدة منذ تولى الإشراف عليه ألالماني توماس توخل خلفاً لفرانك لامبارد وعاد بالفوز من شيفيلد يونايتد 2-1.وصمد شيفيلد حتى قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عندما افتتح تشيلسي التسجيل بواسطة لاعب وسطه مايسون ماونت.

وردّ شيفيلد بهدف سجله مدافع تشلسي الألماني انتونيو روديغر بعد سوء تفاهم مع حارس مرماه السنغالي مندي (54). بيد أنّ الكلمة الأخيرة كانت لتشلسي من ركلة جزاء انبرى لها الإيطالي جورجينيو بنجاح بعد ذلك بأربع دقائق. وصعد تشيلسي إلى المركز الخامس مع 39 نقطة.

وتجاوز توتنهام الفترة الصعبة التي مر بها وحقق الفوز على ضيفه وست بروميتش 2-0.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل بدون أهداف قبل أن يحرز هاري كين الهدف الأول في الدقيقة 54 ثم أضاف هيونغ مين سون الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق (58).

وارتقى توتنهام إلى المركز السابع مؤقتاً برصيد 36 نقطة بينما تجمد رصيد وست بروميتش القريب جداً من العودة إلى دوري الدرجة الأولى عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر.

وأصبح كين بهدف اليوم في شباك وست بروميتش هو ثاني هدافي توتنهام على مدار تاريخه برصيد 208 هدفاً في مختلف المنافسات.

