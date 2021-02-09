المغرب بطل «أفريقيا للمحليين»

دوليه

حافظ المنتخب المغربي على لقب بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين، بعد فوزه 2-0 على نظيره المالي في المباراة النهائية التي احتضنتها العاصمة الكاميرونية ياوندي أمام نحو 10 آلاف متفرج سمح لهم بمتابعة اللقاء. وسجل للمغرب سفيان بوفطيني 69 أيوب الكعبي 80. وتعرض إيساكا ساماكي من مالي للطرد في الدقيقة 90+3. وكانت المواجهة بين المغرب صاحب أقوى هجوم مع 13 هدفاً ومالي صاحبة أقوى دفاع (دخل مرماها 3 أهدف). وبعد أن صمد المنتخب المالي لقرابة الساعة أمام منافسه، تلقت شباكه الهدف الأول بواسطة كرة رأسية رائعة لسفيان البوفطيني إثر تمريرة متقنة من عمر النمساوي (69). ونجح قائد المغرب أيوب الكعبي في إضافة الهدف الثاني بعد 10 دقائق من الأول من كرة رأسية أيضاً من ركلة ركنية.وكانت مالي أهدرت أخطر فرصة عندما انفرد موسى بالو بالحارس المغربي أنس زنيتي الذي تصدى لمحاولته ببراعة (64). وطرد الحكم لاعب منتخب مالي ايساكا ساماكي في الثواني الأخيرة لدوسه على كاحل أحد اللاعبين المغاربة. وكان المغرب توج بطلاً على أرضه عام 2018، في حين منيت مالي بخسارتها الثانية في النهائي بعد نسخة عام 2016. واختير زنيتي أفضل حارس في البطولة في حين نال زميله سفيان رحيمي لقبي أفضل لاعب وأفضل هداف مع 5 أهداف.