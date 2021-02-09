سان جرمان حسم «كلاسيكو» فرنسا

دوليه

حسم باريس سان جرمان كلاسيكو فرنسا وذلّل الفارق مع ليل وليون مستثمراً تراجع أداء مارسيليا. وهيمن باريس سان جرمان على مباراته مع مضيفه مارسيليا محققاً فوزاً ثميناً 2-0 أول من أمس ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي.

وكان حامل اللقب الفريق الأكثر خطورة وافتتح التسجيل مبكراً بفضل كيليان مبابي (9) بعد اختراقه المميز لدفاع أصحاب الأرض.

وأضاف الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثاني مستفيداً من تمريرة الإيطالي فلورينزي (24) ليؤكد فوز سان جرمان الذي رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن ليون الثاني وثلاث نقاط عن ليل المتصدر.

وشهدت اللحظات الأخيرة طرد باييت بسبب الخشونة على الإيطالي فيراتي متوسط ميدان باريس سان جرمان. وعادل سان جرمان الكفتين في تاريخ المواجهات أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي ب32 فوز لكل فريق مقابل 19 تعادل في 83 مباراة.

وعمق بريست جراح ضيفه بوردو عندما تغلب عليه 2-1. وكان بوردو البادئ بالتسجيل عبر الكوري الجنوبي اوي-جو هوانغ في الدقيقة 56، لكن بريست قلب الطاولة في الدقائق العشر الأخيرة بتسجيله هدفين في مدى خمس دقائق عبر ستيف مونييه (80) ورومان فيفر (85). وهي الخسارة الثالثة على التوالي لبوردو الذي تجمد رصيده عند 32 نقطة بفارق نقطتين أمام بريست.

وخاض موناكو مباراة مجنونة مع مضيفه نيم تقدم فيها موناكو بهدفين نظيفين حملا توقيعي الروسي الكسندر غولوفين (3 و12) قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل 2-2 بفضل لوكا دو (23) والجزائري زين الدين فرحات (32).

وتقدم فريق الإمارة مرة جديدة بهدفين رافعاً النتيجة إلى 4-2 بفضل هدف ثالث لغولوفين (62) والالماني كيفن هولاند (78) ليرد نيم بهدف للسويدي نيكلاس الياسون (81) من دون ان يتمكن من الخروج بنقطة.

وأكرم مونبلييه وفادة ديجون فتغلب عليه 4-2.وأكمل ديجون المباراة بعشرة لاعبين اعتباراً من الدقيقة 69 لطرد صاحب الهدف الاول. وفي مباراتين أخريين، تغلب نيس على أنجيه بثلاثية نظيفة وسانت إتيان على ميتز 1-0.

