إبراهيموفيتش: عملي هو تسجيل الأهداف

دوليه

أكّد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الثنائية على كروتوني في اللقاء الذي انتهى لصالح فريقه 4-0، أنّه يقوم بعمله الذي يحتم عليه إحراز الأهداف مشيراً لضرورة مواصلة تحقيق الانتصارات. وبعد وصوله إلى الهدف رقم خمسمائة بكافة المسابقات مع جميع الأندية التي لعب لها شدّد إبراهيموفيتش على أهمية الاستمراريةُ في هز الشباك ومساعدةُ الفريق.

ووقع إبرا على هدفين من أصل أربعة أمام كروتوني أول من امس ليساعد ميلان في العودة إلى الصدارة بفارق نقطتين عن إنتر.

ورفع إبرا عدد اهدتفه إلى 501 في مسيرته الاحترافية على صعيد الأندية، فيما سجل الكرواتي أنتي ريبيتش الهدفين الأخرين، ضمن المرحلة الحادية والعشرين من بطولة الدوري.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن غريمه وملاحقه إنتر (47)، فيما بقي كروتوني في ذيل الترتيب مع 12 نقطة.

وبعد معاناة في نصف الساعة الأول من المباراة في محاولة الوصول إلى مرمى الخصم، استلم «إيبرا» تمريرة بينية على طبق من فضة من البرتغالي رافايل لياو ليسكنها بتسديدة رائعة في المقص الأيسر للحارس ويفتتح التسجيل (30)، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض من دون محاولات تذكر للخصم.

وانهارت دفاعات كروتوني لتتلقى شباكه ثلاثة أهداف متتالية. ففي الدقيقة 64 توغل الفرنسي تيو هيرنانديس من الرواق الأيسر وتمكن من اختراق المدافعين، وتمرير كرة سهلة لإبراهيموفيتش الذي كان من دون رقابة وحول الكرة بهدوء في المرمى.

وبعد خمس دقائق، نفذ جالهان أوغلو ضربة ركنية ارتقى لها ريبيتش وحولها برأسه في المرمى.

ولم ينتظر الكرواتي سوى دقيقة واحدة ليصنع ثنائيته، بعدما سدد إبراهيموفيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس إلى الأطراف، فتلقاها جالهان أوغلو وحولها عرضية وصلت إلى رييبيتش الذي سددها صاروخية من وسط المنطقة في الشباك (70).

وفي مباراة أخرى، ارتقى لاتسيو إلى المركز الخامس خلف روما الذي يتساوى معه بالنقاط (40)، بعدما حقق فوزاً على كالياري بهدف وحيد سجله تشيرو إيموبيلي (61).

وفاز أودينيزي على فيرونا 2-0، وتعادل بينيفينتو مع سمبدوريا 1-1، فيما حقق بولونيا فوزاً على بارما بثلاثية نظيفة.

