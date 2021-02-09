الهلال والنصر أمام العين والفتح

دوليه

يلتقي الهلال مع مضيفه العين، اليوم في مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين. ويدخل الهلال اللقاء وسط ظروف صعبة، حيث فقد الفريق الصدارة لصالح الشباب، وتراجع للمركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر. ،وستكون مهمة الهلال محفوفة بالمخاطر، خاصة أن العين يسعى للهروب من شبح الهبوط، حيث يتذيل الترتيب برصيد 13 نقطة.ويسعى النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية، عندما يواجه الفتح.

،وصعد النصر للمركز السادس برصيد 24 نقطة، في المقابل يعاني الفتح من تراجع النتائج، فهو يقترب من منطقة الخطر، باحتلاله المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

