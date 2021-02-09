الزمالك يستعيد الانتصارات على حساب الاتحاد

دوليه

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استعاد الزمالك نغمة الانتصارات بعد تغلبه على ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0 على ستاد القاهرة اول من امس في الجولة الـ 12 للدوري المصري.

سجل للزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 60 من ضربة جزاء ثم أضاف يوسف ابراهيم أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 76. وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب العاجي رزاق سيسيه جناح الاتحاد في الدقيقة 24. وتجاوز الفريق الأبيض بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو آثار الخسارة الأخيرة أمام غزل المحلة وصالح جماهيره رغم الغيابات المؤثرة وعلى رأسها أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وأحمد أبو الفتوح. ورفع الزمالك رصيده الى 26 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وتجمد رصيد الاتحاد بقيادة مدربه حسام حسن عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر وله 4 مباريات مؤجلة. وشهدت المباراة جدلا تحكيميا مع قرارات الحكم ابراهيم نور الدين الذي رفض مطالبات الزمالك مرتين باحتساب ركلتي جزاء كما اثار طرد سيسيه جدلا واضحا بين مؤيد ومعارض بجانب قيام الحكم بواقعة غريبة عندما احتسب ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة جزاء الاتحاد بعدما أمسك الحارس كرة معادة له من زميله. واعترض لاعبو الاتحاد بشدة على القرار لكن الحكم فاجأ الجميع بمجرد تمرير لاعب الزمالك الكرة بالعرض باطلاق صافرته محتسبا خطأ على الزمالك رغم عدم حدوث اي شيء وهو ما أثبتته الاعادات بعد المباراة. بداية اللقاء جاءت سريعة من الفريقين وانطلق سيف الدين الجزيري منفردا في أول دقيقة من وسط الملعب ولكنه سقط أرضا لتضيع فرصة مهمة للتسجيل المبكر. وأضاع أوباما فرصة هدف محقق من عرضية خطيرة أرسلها الجزيري مع تقدم الحارس محمد صبحي لكنه فشل في ايداعها بالشباك. وانفرد زيزو لكن الحارس تصدى له ببراعة وشهدت الدقيقة 24 حالة طرد من نصيب رزاق سيسيه بعد اللجوء لتقنية الفيديو بداعي الخشونة ضد طارق حامد. وتراجع الاتحاد بعد الطرد وأغلق كل المنافذ لمرماه وخرج الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين. ومع بداية الشوط الثاني أشرك باتشيكو المهاجم مروان حمدي على حساب الظهير الأيمن حازم امام. ولعب الزمالك بهدوء في الشوط الثاني لاختراق دفاع الاتحاد واحتسب الحكم ضربة جزاء للزمالك بعد سقوط سيف الدين الجزيري عقب التحام مع داميان لوي.

وسجل الزمالك هدف التقدم من ضربة الجزاء عن طريق أحمد سيد زيزو وأشرك الاتحاد مهاجمه خالد قمر على حساب محمد الصباحي. ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء ثانية ضد الزمالك بعد مراجعة تقنية الفيديو ونجح أوباما في تسجيل الهدف الثاني من ضربة رأس بعرضية متقنة من امام عاشور.

أشرك الزمالك مهاجمه المغربي حميد أحداد على حساب سيف الدين الجزيري في الدقيقة 85 بينما ألقى الاتحاد بالثلاثي أحمد راشد وايمانويل أوكوي وأحمد حجي ولعب بضغط عال في آخر 5 دقائق وأضاع خالد قمر فرصة للاتحاد بضربة رأس بجوار القائم.ودفع الزمالك بالثنائي حسين فيصل ومحمد عبد السلام على حساب شيكابالا وعبد الله جمعة في الدقيقة 90 وأهدر مروان حمدي فرصة محققة للتسجيل من عرضية امام عاشور في نهاية اللقاء. وفي لقاء آخر حقق غزل المحلة فوزه الثاني على التوالي على حساب .ورفع غزل المحلة رصيده الى 17 نقطة متقدما للمركز السادس وتجمد رصيد وادي دجلة عند 7 نقاط في المركز الـ18 والأخير.

