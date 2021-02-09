تيغريس إلى النهائي.. والدحيل خامساً

دوليه

بلغ تيغريس أونال المكسيكي نهائي النسخة الـ17 من بطولة كأس العالم للأندية في قطر، على حساب بالميراس البرازيلي بطل «كوبا ليبرتادوريس»، اثر فوزه عليه بهدف وحيد.

ويدين فريق تيغرس بطل الـ«كونكاكاف»، بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي أندريه بيير جينياك، الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، اول من امس على ستاد المدينة التعليمية.

وسيكون فريق تيغريس على موعد في نهائي مونديال 2020، بعد غد، مع الفائز من المباراة التي جمعت فريقي الأهلي المصري (بطل افريقيا)، وبايرن ميونيخ الألماني (بطل أوروبا) الليلة الماضية.

يذكر أن تيغريس يشارك لأول مرة في كأس العالم، بعد تتويجه بلقب بطل كأس «الكونكاكاف» على حساب فريق لوس أنجليس بطل الولايات المتحدة الأميركية بهدفين مقابل هدف واحد، في النهائي الذي أقيم في أورلاندو الأمريكية في ديسمبر الماضي.

وحصل الدحيل القطري على المركز الخامس في «مونديال الأندية» عقب فوزه المستحق 3 - 1 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي اول من امس في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة.

وافتتح ايدميلسون جونيور التسجيل للدحيل في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل يون بيت غارام لمصلحة أولسان في الدقيقة 63.

لم يهنأ أولسان، الذي يشارك في البطولة للمرة الثانية عقب تتويجه بدوري أبطال آسيا العام الماضي، بهدف التعادل كثيرا، بعدما أعاد محمد مونتاري التقدم للدحيل في الدقيقة 66.

وقضى الفريق القطري على آمال أولسان في العودة للمباراة، عقب تسجيل المعز علي الهدف الثالث في الدقيقة 82، ليحصل الدحيل على المركز الخامس محققا ثاني أفضل ترتيب للفرق القطرية في البطولة، بعدما نال السد المركز الثالث في نسخة المسابقة عام 2011 باليابان.

وشهدت المباراة حدثا استثنائيا بعدما أسند الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) ادارة اللقاء لطاقم تحكيم نسائي بقيادة البرازيلية ادينا ألفيس باتيستا، لتصبح أول سيدة تقود مباراة في كأس العالم للأندية.

