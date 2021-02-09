هاليب إلى «ثاني تنس أستراليا»

دوليه

صعدت المصنفة الثانية الرومانية سيمونا هاليب الى الدور الثاني في منافسات فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس امس بعد أن سحقت منافستها المحلية ليزيت كابريرا 6-2 و6-1.

وكان تفوق اللاعبة الرومانية المخضرمة واضحاً تماماً طوال المباراة وتلاعبت بمنافستها وكسرت ارسالها عندما أرادت.

ولم يسبق لكابريرا الفوز في أي مباراة في البطولة الكبرى في بلادها خلال أربع مشاركات. واستمرت المباراة أقل قليلاً من ساعة كاملة.

وحسمت هاليب التي صعدت لنصف نهائي البطولة في العام الماضي مواجهة الأمس بسادس كسر للارسال وستلتقي في الدور المقبل مع أسترالية أخرى هي يلا تومليانوفيتش.

وكانت اليابانية ناومي اوساكا المصنفة ثالثة حققت فوزا سهلا على الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا 6-1 و6-2 في مدى 68 دقيقة في الدور الاول.

وكانت اوساكا توجت بطلة في استراليا عام 2019 قبل ان تخرج بشكل مفاجىء من الدور الثالث امام الاميركية الشابة كوكو غوف العام الماضي. وتلتقي اوساكا في الدور التالي مع الفرنسية كارولين غارسيا غدا.

وحذت حذوها الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس بفوزها على البريطانية لاورا سيغموند واحتاجت الى 56 دقيقة فقط للخروج منتصرة بنتيجة 6-1 و6-1. وتلتقي سيرينا البالغة من العمر 39 عاما والساعية الى احراز لقبها الرابع والعشرين الكبير ومعادلة رقم الاسترالية مارغريت كورت في الدور المقبل مع الصربية نينا ستويانوفيتش المصنفة 99 عالميا.وتخطت التونسية انس جابر الدور الاول بفوزه بثلاثة مجموعات على الالمانية اندريا بيتكوفيتش 6-3 و3-6 و6-4.

وفي فئة الرجال، قلب الالماني الكسندر زفيريف الساعي الى لقب اول كبير، تخلفه بمجموعة واحدة امام الاميركي ماركوس جيرون الى فوز 6-7 (8-10) و7-6 (7-5) و6-3 و6-2.

اما النمسوي دومينيك تييم الفائز ببطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية في سبتمبر محققا باكورة القابه الكبيرة، فتغلب على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين 7-6 (7-2) و6-2 و6-3.

