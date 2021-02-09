الأزرق.. «شنو وضعه؟»

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وضع قرار ايقاف النشاط الرياضي لمدة شهر قابل للتمديد، الأزرق في مأزق قبل أقل من شهرين على مباراتيه أمام أستراليا والأردن أواخر مارس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتحدد نتيجة المباراتين حظوظ المنتخب في التأهل الى الدور الحاسم لتصفيات المونديال حيث يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن أستراليا المتصدرة وبفارق الأهداف عن المنتخب الأردني الذي يتساوي معه في الرصيد.

وفي الوقت الذي تحدث فيه رئيس اتحاد الكرة عن قبوله لفكرة التجمع في يونيو المقبل، يقيم المنتخب الأردني حاليا معسكرا تدريبيا في دبي يستمر حتى 16 فبراير الحالي، بينما تستمر منافسات الدوري الأسترالي رغم قرار الاغلاق المفروض في البلاد.

ويخوض منتخب «النشامى» اليوم مباراته الودية الرابعة في معسكره التدريبي أمام نادي زينيت الروسي، بعد أن تعادل مع دينامو كييف 0-0، ثم تغلب على منتخب طاجيكستان بثنائية نظيفة مطلع فبراير، ثم خسر أمام المنتخب ذاته بهدف دون رد الجمعة الماضي، على أن يختتم الفريق معسكره بمباراة منتخب أوزبكستان يوم 15 من الشهر ذاته.

أما في أستراليا، فيستمر الدوري المحلي في الوقت الذي يشارك فيه لاعبو المنتخب المحترفون مع أنديتهم في مختلف البطولات الأوروبية، وناشد مدرب المنتخب الأسترالي غراهام أرنولد السلطات في بلاده بالسماح بدخول اللاعبين المحترفين خلال فترة التوقف الدولية «فيفا داي» من أجل خوض مباريات ودية والاستعداد لمواجهة الأزرق يوم 25 مارس المقبل، علما بأن بلاده حاليا تستضيف بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي انطلقت أمس وتستمر لمدة أسبوعين بحضور جماهيري يبلغ 30 ألف مشاهد يوميا.

ووفقا للخطة التي وضعها منظمو بطولة استراليا المفتوحة للتنس فان المشاركين فيها خضعوا لفترة عزل قبل انطلاقها وحتى نهايتها، وهو الأمر الذي يطالب فيه الاتحاد الأسترالي لكرة القدم من أجل استضافة الأزرق في مارس المقبل.

ولا شك أن أستراليا والأردن أكثر جاهزية في الوقت الحالي من الأزرق الذي لعب مباراتين وديتين خسرهما أمام فلسطين 0-1، وأمام العراق 1-2، وتنتظره مباراة ثالثة أمام سورية يوم 4 مارس المقبل، لذلك فان المطلوب من اتحاد الكرة تجهيز الخطة البديلة في حال استمرار ايقاف النشاط الرياضي، واصرار أستراليا والأردن على اللعب في مارس المقبل، أو حتى في حال اتخاذ قرار حكومي (غدا) باستثناء النشاط الرياضي من التوقف، وعودة منافسات الدوري المحلي وتجمعات المنتخب الذي يحتاج الى اعداد مكثف ومركز، كعمل معسكر تدريبي للأزرق، أو السفر الى أستراليا في وقت مبكر من أجل الاستعداد للمباراتين، فالخصمان الأسترالي والأردني أكثر جاهزية من الأزرق في الوقت الحالي، وهذا ما تؤكده ظروف وحالة كل منتخب.

