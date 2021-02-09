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«السلة» يتلقى دعوة للمشاركة في «العربية للناشئين»

زيد خلف
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الثلاثاء 09 فبراير 2021

تلقى اتحاد كرة السلة دعوة من الاتحاد العربي للعبة للمشاركة في البطولة العربية للناشئين التي تستضيفها مصر يوليو المقبل. كما أرسل الاتحاد العربي كتاباً يستفسر فيه عن امكانية استضافة البطولة العربية للرجال في الكويت على أن يضع اتحاد السلة التاريخ المناسب لاقامة البطولة. من جانبه سيدرس الاتحاد المحلي امكانية المشاركة بحسب مستجدات ظروف مكافحة فيروس كورونا واذا ما سمحت السلطات المحلية للفرق بمواصلة التدريبات في ظل تعليق النشاط الرياضي للحد من انتشار العدوى. وتتجه نية الاتحاد الى المشاركة في بطولة الناشئين بالاضافة الى استضافة البطولة العربية وهو ما سيساهم في رفع المستوى العام للعبة لكن جميع هذه التفاصيل مرتبطة بالوضع العام المتعلق بتطور تفشي فيروس كورونا.


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