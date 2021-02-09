هل استوعبنا كرياضيين.. معنى الالتزام؟

محلية

كتبت مقالتي السابقة ادافع عن الرياضيين وحقهم في مزاولة النشاط الرياضي وكنت ضد وقف النشاط الرياضي حيث حددت الاسباب مستندا على شواهد عالمية... الا انني وانصافا للحق في وضعنا بالكويت فإنني اشاهد يوميا بعض السلوكيات التي لا تراعي شروط التباعد الصحي لهذا الوباء «السخيف»... وكلامي على المواطنين الكويتيين الذين هم من يجب ان يلتزموا بشروط التباعد اكثر من الوافدين... الا انني اشاهد الجماهير الرياضية تتواجد يوميا في الاندية سواء لمشاهدة حصص التدريب او الجلوس بالصالات او دواوين الاندية وايضا نشاهدهم في الملاعب بعلم النادي نفسه او بمساعدة صديق لكي يحضروا المباريات... واكبر دليل على ذلك هو المباريات التي ينقلها التلفزيون ويشاهدها الجميع بأن الجمهور موجود بالملعب خصوصا في المنصة الرئيسية الذين بالطبع لا يراعون التباعد عند جلوسهم اللهم يلبسون الماسك (احيانا). وما حدث أخيراً في مدرجات نادي الشباب لهو دليل على سوء تعاملنا مع شروط التباعد... اذاً من نلوم؟

اذا نحتاج نحن الرياضيين وان نساعد الحكومة في سعيها لتقليل الاصابات بالالتزام بشروط التباعد وعدم كسر القانون والتحايل عليها... وفعلا يشكرون مندوبي الاندية الرياضية على بيانهم الذي صدر من النادي العربي بهذا الشأن ويكفي انهم تعهدوا ان يلتزموا بشروط التباعد (الا انهم اصروا على اخذ صورة جماعية من غير تباعد وكمامات من شأنها ان تحجرهم كلهم اسبوعين في بيوتهم...)... والله من وراء القصد.

