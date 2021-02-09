القادسية: استئناف النشاط عقب عودة سولومون ومدرب اللياقة

محلية

خاطب نادي القادسية الهيئة العامة للرياضة عبر كتاب رسمي أول من أمس يطلب فيه الموافقة على مخاطبة مجلس الوزراء للحصول على استثناء يسمح لمحترف الأصفر النيجيري ثيوفيلوس سولومون المتواجد حاليا في ألبانيا ومدرب اللياقة البدنية اليخاندرو كارو مونوز المتواجد حاليا في تركيا بالعودة الى البلاد.

وفي الوقت نفسه أرسل نادي القادسية كتابا رسميا الى أمين السر العام في اللجنة الأولمبية حسين المسلم أكد فيه ان «النادي لا يمانع من عودة الأنشطة الرياضية في حال تمت الموافقة على استثناء مدرب اللياقة البدنية والمحترف النيجيري، على ان تستأنف الأنشطة الرياضية بعد دخولهما الى البلاد اعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الاندية الرياضية المتنافسة، وذلك حتى لا يتعرض القادسية للظلم مرة اخرى كما حدث خلال الموسم الرياضي الماضي عندما تم استكمال المسابقات دون السماح للقادسية من دخول طاقمه الفني ولاعبيه المحترفين الى البلاد».

