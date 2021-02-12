أنس الصالح افتتح مركز الخيران للإطفاء

وطن النهار

دشن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح امس مركز الخيران للاطفاء، ويعد المركز الجديد احدث مراكز الاطفاء في الكويت ويشمل العديد من المرافق الفنية.

من جانب اخر، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على ان الخدمات الالكترونية الجديدة التي أطلقتها قوة الاطفاء العام تهدف الى تبسيط الإجراءات لإنهاء المعاملات بشكل أسرع ما يسهل على المواطنين والمقيمين في إنجاز تراخيصهم بأوقات زمنية قصيرة .

جاء ذلك في جولة تفقدية قام بها في مقر قطاع الوقاية الرئيس الكائن بضاحية مبارك العبدالله الجابر ويرافقه رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ونائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد.

وخلال الجولة استمع معاليه الى شرح مفصل عن الأنظمة الالكترونية التي دشنتها قوة الإطفاء العام وآلية استخدامها عن طريق بوابة قوة الإطفاء العام الالكترونية وبوابة الكويت الالكترونية لتتسارع وتيرة الانجاز والتحول الرقمي بدلا من المعاملات الورقية تماشيا مع خطة الدولة العامة .

كما اطلع الصالح على الأجهزة الإلكترونية المحمولة المخصصة للاستخدام في عمليات التفتيش. واطلع معاليه على مركز تدريب أنظمة الوقاية من الحريق الذي انشئ لتدريب العاملين الجدد والجهات الحكومية ويستخدم لاختبار وتقييم المقاولين واستمع الى شرح عن الأنظمة الموجودة في المركز.

