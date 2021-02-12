«الصحة»: 15 مركزاً للتطعيم ضد «كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس افتتاح خمسة مراكز جديدة لتطعيم (كوفيد - 19) ليصبح إجمالي عدد مراكز التطعيم 15 بالاضافة الى قاعتي 5 و6 في أرض المعارض الدولية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان افتتاح مزيد من المراكز يهدف إلى توسيع شريحة المستفيدين من اللقاح وتسهيل وصول المواطنين إلى مراكز التطعيم.

وأوضحت ان المراكز الخمسة الجديدة هي مركز خيطان الجنوبي الصحي التابع لمنطقة الفروانية الصحية ومركز عبد الرحمن الزيد الصحي (غرب مشرف) التابع لمنطقة حولي الصحية ومركز شمال غرب الصليبخات الصحي التابع لمنطقة العاصمة الصحية ومركز صباح الاحمد (E) الصحي التابع لمنطقة الاحمدي الصحية ومركز النهضة الصحي التابع لمنطقة الجهراء الصحية.

وكانت الوزارة أعلنت الأحد الماضي تدشين خدمة تطعيم (كوفيد - 19) في مركزي المسايل الصحي (الأحمدي: المسايل) والنسيم الصحي (الجهراء: النسيم) كما أعلنت يوم الثلاثاء الماضي تدشين مراكز متعب عبيد الشلاحي الصحي (الفروانية: اشبيلية) والصديق الصحي (حولي: الصديق) وحمد الحميضي وشيخة السديراوي الصحي (العاصمة: الشويخ السكني).

وأعلنت كذلك أول من أمس الأربعاء تدشين خدمة تطعيم (كوفيد - 19) في خمسة مراكز صحية وهي العارضية الشمالي الصحي (الفروانية: العارضية) وسلوى التخصصي (حولي: سلوى) ومساعد حمد الصالح الصحي (العاصمة: الشعب) وشرق الأحمدي الصحي (الأحمدي: شرق الأحمدي) وجابر الأحمد (الجهراء: جابر الأحمد).

إلى ذلك وخلال مؤتمر صحافي قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند إن من الممارسات التي ننصح بها خلال هذه المرحلة حماية فئات ذوي الاختطار (كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة القليلة أو الضعيفة والمحافظة على مسافة آمنة وتأجيل المناسبات كالأعراس والحفلات.

وأوضح ان من بين تلك الممارسات أيضا مضاعفة الحرص والأخذ بالاحتياطات عند التعزية والمحافظة على تهوية الأماكن في المنزل والعمل والسيارة والأماكن العامة المغلقة والمحافظة على تعقيم الأسطح التي تستخدم بانتظام والمبادرة للتطعيم. وذكر ان من الأماكن التي يكثر فيها ويسهل انتقال العدوى تلك التي لا تلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية والأماكن المغلقة والمكتظة والأماكن التي يكون فيها تقارب مع الآخرين دون وسائل حماية.

وافاد انه في إطار توسيع شريحة المستفيدين من لقاح (كوفيد - 19) وتسهيلا لوصول المواطنين لمراكز التطعيم تم افتتاح مركزي المسايل الصحي (الأحمدي: المسايل) والنسيم الصحي (الجهراء: النسيم) الأحد الماضي ومراكز متعب عبيد الشلاحي الصحي (الفروانية: إشبيلية) والصديق الصحي (حولي: الصديق) وحمد الحميضي وشيخة السديراوي الصحي (العاصمة: الشويخ السكني) .

وأشاد السند بالجهود والتضحيات التي قدمتها والتي لا تزال تقدمها الكوادر العاملة في الوزارة ولمختلف العاملين في الصفوف الأولى من مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة على التعاون والتكاتف وتسخير كل الطاقات والامكانيات لمواجهة هذا الوباء.

مأمونية

وأوضح انه بعد مرور شهر وأسبوعين على تدشين حملة التطعيم في البلاد «لم نرصد ولله الحمد أي آثار جانبية غير متوقعة على متلقي اللقاح بنوعيه المستخدمين هنا في الكويت».

وقال «نلاحظ خلال الأيام القليلة الماضية أن عدد حالات الشفاء أصبح أقل من نصف حالات الإصابات وهذا من المؤشرات التي تستدعي الانتباه والحذر للأيام القادمة كما أن الزيادة في مجموع حالات الشفاء ليس كما كان بالسابق لافتا الى انها ليست بالسرعة التي نطمح أن يصل إليها الوضع الوبائي في دولة الكويت».

وأشار الى ان نسب الشفاء أخذت بالتراجع قليلا بعدما تجاوزت الـ97 في المئة من مجموع الإصابات موضحا ان عدد حالات الإصابة اليومي أمر يجب أن ينتبه إليه الجميع ويدرك تداعياته وما قد يلقي بظلاله خلال الأسابيع القادمة. واوضح ان الحالات النشطة كانت قد وصلت إلى أكثر من 3000 حالة وذلك قبل شهرين من الآن لافتا الى أن هذه الزيادة تعتبر كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا.

وقال ان الممارسات غير المسؤولة «قد لا نرى آثارها خلال هذه الأيام وقد تستغرق أسابيع حتى نشاهد نتائجها ونحن قبل أسبوعين ذكرنا أن زيادة الإصابات قد تؤدي لزيادة احتمالية دخول المستشفى وقد تؤدي كذلك لزيادة احتمالية دخول العناية المركزة لاسيما إذا كانت هناك عوامل خطورة في الحالة المرضية».

وأشار الدكتور السند الى أن الشريحة العمرية الأكثر رصدا للاصابة في دولة الكويت هي ما بين 16 و44 سنة بنسبة 67?12 في المئة من مجمل الإصابات وهي الفئة الأكثر من حيث التحرك والتنقل بين أوساط المجتمع وأنشطة الحياة اليومية لذا عليها أخذ الحيطة و الحذر.

وزاد: انه قد لا تبدو على الشخص أعراض الإصابة وان هذا ليس ذريعة للمخالطة مع الآخرين ومع الأصحاب دون أخذ وسائل الحماية الشخصية والشخص قد لا يعلم بالإصابة إلا بعد أيام من حدوثها حينها يسترجع كافة الأشخاص الذين خالطهم وكان سببا لنشر عدوى خفية لم تظهر عليه و«هذا ما يتكرر علينا يوميا في فرق الصحة الوقائية عبر برامج تتبع المخالطين».

وأشار الى ان من السلوكيات التي تقلل فرص انتقال العدوى هي تغطية الفم والأنف وحث الآخرين على ذلك ومداومة تطهير اليدين بالمطهرات اليدوية وتجنب ملامسة الفم الأنف والعين لاسيما خارج المنزل والحرص على ممارسة النظافة التنفسية أثناء العطس او السعال». ولفت الى انه عند الشعور بأعراض الاصابة يجب عدم مخالطة الآخرين ومضاعفة الأخذ بالاحتياطات الوقائية وطلب المساعدة الطبية في مراكز الرعاية الأولية.

واستعرض الدكتور السند الوضع الوبائي العالمي لافتا الى ان العالم مازال يواجه موجة من الانتشار غير المسبوق لهذا الفيروس والذي تسبب في هذه الجائحة والتي نعيشها من أكثر من عام وألقت بتداعياتها على جوانب مختلفة من الحياة وأثرت على حياة الأفراد والمؤسسات والدولة بشكل عام.

وأوضح ان العالم ما زال يرصد العديد من التحورات والتي أدت لظهور أنماط جديدة من الفيروس والبعض منها رصد له سرعة انتشار تفوق على سرعة انتشار أسلافه من الأنماط الأخرى لهذا الفيروس. وقال ان كل هذه المستجدات وهذه المتغيرات «تحتم علينا النظر بجدية للواقع الذي نعيشه فلا نريد أن ندخل في نفق التهوين والذي قد يخرج الأمور عن نطاق السيطرة ولا نريد كذلك أن نأخذ من التهويل منهجا للتعامل مع هذه الجائحة».

