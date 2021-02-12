إصابة السفيرة الفرنسية بـ «كورونا»

وطن النهار

أصدرت السفارة الفرنسية بياناً أعلنت فيه أن «السفيرة آن كلير لوجيندر قد تم إعلامها في 10 فبراير 2021 بنتيجة فحص كوفيد- 19 وإصابتها بفيروس كورونا».

وذكر بيان السفارة أن «السفيرة قامت بعزل نفسها على الفور، وتم إبلاغ جميع المخالطين لها خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفقا للبروتوكول، كما اتخذت السفارة الفرنسية جميع التدابير الاحترازية اللازمة بوضع جميع موظفيها في «عزل»، انتظار لاختبارات الفحص التي ستجري وفقا للتوصيات الصحية». وطمأنت السفارة إلى الحالة الصحية للسفيرة آن -كلير لوجيندر .

