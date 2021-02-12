loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إصابة السفيرة الفرنسية بـ «كورونا»

سميرة فريمش
مقالات أخرى للكاتب
الجمعة 12 فبراير 2021

أصدرت السفارة الفرنسية بياناً أعلنت فيه أن «السفيرة آن كلير لوجيندر قد تم إعلامها في 10 فبراير 2021 بنتيجة فحص كوفيد- 19 وإصابتها بفيروس كورونا».
وذكر بيان السفارة أن «السفيرة قامت بعزل نفسها على الفور، وتم إبلاغ جميع المخالطين لها خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفقا للبروتوكول، كما اتخذت السفارة الفرنسية جميع التدابير الاحترازية اللازمة بوضع جميع موظفيها في «عزل»، انتظار لاختبارات الفحص التي ستجري وفقا للتوصيات الصحية». وطمأنت السفارة إلى الحالة الصحية للسفيرة آن -كلير لوجيندر .


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة