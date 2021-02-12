«الميدانية المركزية»: «الجهراء» ملتزمة بالاشتراطات الصحية

وطن النهار

واصلت الفرق الميدانية التابعة للجنة المركزية المعنية بمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية جولاتها في عدد من الاماكن الحيوية في محافظة الجهراء وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وقال عضو اللجنة سليمان الغيص

لـ «كونا» عقب الجولة الخاصة لمتابعة اغلاق المحال كافة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن انه تم رصد مخالفة واحدة فقط.

واشاد الغيص الذي يشغل منصب رئيس قسم ازالة المخالفات في بلدية الجهراء بالتزام اصحاب المحال والمتاجر بوقت الاغلاق فضلا عن التزام المواطنين ايضا بارتداء الكمام والخروج من المجمعات قبيل وقت الاغلاق.

واشار الى ان اللجنة انتشرت في عدد من الاماكن في نطاق محافظة الجهراء لليوم الرابع على التوالي ومنها مجمع الخيمة ومجمع مول الجهراء وصناعية الجهراء.

وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماع عقده في الثالث من فبراير الحالي اغلاق الانشطة التجارية كافة اعتبارا من الساعة الثامنة وحتى الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للاغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.

