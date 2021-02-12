إعلاميون: الكويت تفتقر لخط دفاع إعلامي خارجي

وطن النهار

نظمت وزارة الاعلام حلقة نقاشية حول الصحف الورقية والقنوات التلفزيونية الخاصة، بمشاركة عدد من مديري ومؤسسي الاعلام الالكتروني وبحضور وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التخطيط الاعلامي والتنمية المعرفية محمد بن ناجي والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر طلال العصيمي.

تطرق المتحدثون عن اهم نقاط الضعف الموجودة في الاعلام وكان من أبرزها عدم التنسيق وقلة العنصر البشري، وعدم وجود خط دفاع اعلامي عن الكويت في الخارج، وكثرة الدخلاء على مهنة الاعلام والخوف من الرقيب ، فيما كانت نقاط القوة التاريخ والارث الكبير في الاعلام.

واكد المتحدثون ان من التحديات التي تواجه الاعلاميين قانون المرئي والمسموع الذي يقيد الابداع، وفقدان الثقة بوزارة الاعلام مؤكدين على أهمية اتاحة الفرص للكفاءات وتعديل بعض القوانين والتركيز على الديجيتال استخدام القوى الناعمة في الاعلام.

وخلال الحلقة النقاشية أشاد نائب رئيس تحرير «النهار» سامي النصف بمبادرة وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري لوضع استراتيجية إعلامية من أجل التواصل مع الاعلام الخاص، لاسيما ان الوزير يسعى لتطوير الوزارة وخلق استراتيجية متوازنة لها.

واوضح النصف اننا في الكويت اعتدنا على العكس من ذلك، فعند اصدار تشريع للمزارعين فان اخر من يسأل هم المزارعون والحال ينطبق على أمور كثيرة منها خصخصة الكويتية حينما تم خصخصتها لم يسأل أحد من المختصين وقطاع الطيران عن عملية الخصخصة.

وقال ان تنفيذ الاستراتيجية يحتاج لوجود آليات، مطالبا الاعلام الحكومي ان يعلم ان الادوار موزعة بينه وبين الاعلام الخاص المهني الاحترافي الذي هو عبارة عن جرائد وفضائيات، اما ما يحدث في السوشيال ميديا فهو عالم واسع تتفاوت فيه نسب القبول لدى المتلقي لاختلاف نوعية الفكر بين المغردين.

واشار الى ضرورة المواصلة لتوزيع الادوار حيث لايمكن للجهاز الحكومي أن يقوم بكل شيء، فلا بد من دعم من الجرائد والفضائيات، مشددا على أن الامر يقتضي الدعم من قبل الجانب الحكومي لا أن يصبح منافسا للقطاع لاسيما ان سوق الاعلان في الكويت محدود جدا وبالتالي من غير المستحب ان الحكومة تمنح الرخصة للقطاع وتنافسه لوجود فرق شاسع في الموازنة المالية..

وأوضح النصف ان من الاشياء الضرورية التي يجب ان ينتبه لها الاعلام قضية الحريات، ففي قانون المرئي والمسموع، من العقوبات مايضر وربما يدمر الاعلام الخاص لان العقوبات مغلظة مع وجود قيود خارج المنطق لاسيما اذا كان هناك لقاء مباشر على الهواء واخطاء عفوية يعاقب عليها المستضيف.

وأشار الى ضرورة انتباه الاعلام لما تطرق له رؤساء التحرير وتسليطهم الضوء على ماتفضلوا به آملا بتجاوب وزارة الاعلام معه وطالب في التعديل القادم للمرئي والمسموع والجرائم الالكترونية ان ترجع الحريات وان تعود الى الحرية المسؤولة فنحن لانطالب بحريات تفجر البلد لكن بحرية عقلانية لا نشرا لفوضى.

وحول استقطاب المحللين الكويتيين في القنوات العربية والخليجية، قال انها ظاهرة في بعض الاحيان مزعجة وتضع الدولة في دائرة الحرج لاسيما ان بعض الكلام لايصدر من شخصية رسمية، لافتا الى ان التصنيفات متفاوتة مابين الاكاديمي او دكتور جامعي او سفير سابق.

واوضح النصف ان البعض منهم يتحدث باسم الدولة وان كان ليس رسميا، لاسيما ان هناك امورا لاتظهر بشكل رسمي لكن المراقبين يدركون ان المحلل او الوزير السابق تحدث عن الشأن الكويتي و يمثل وجهة النظر للحكومة.

وطالب بتحييد بعض النماذج التي تظهر في الفضائيات، مشددا على ان تكون هناك وقفة جادة ان تختار نماذج واعية تتحدث بتوازن وعدم احراج الحكومة.

وحول الحريات في الكويت، قال النصف ان الحرية الاعلامية في الكويت مقيدة باحكام صدرت وفق ضوابط تشريعية، لاسيما ان هناك احكاماً قاسية وهناك نماذج كانت ضحايا لقضايا الرأي وخلافه.

وحول عدم الثبات الحكومي على تشكيل وغياب الاستراتيجية طالب النصف باختيار الرجل المناسب في المكان المناسب من اجل تقديم استراتيجية اعلامية واضحة مع اعطاء فترة زمنية محددة.

مؤتمرات وندوات

بدوره قال المدير التنفيذي لقناة «atv» أحمد الفضلي، ان المشكلة الرئيسية التي نواجهها في الاعلام أننا نجد الاعذار في الكثير من الاخطاء ان كانت اعلامية او غيرها.

واشاد برؤية النقاشات من خلال الاستراتيجية الاعلامية التي طرحها وزير الاعلام عبد الرحمن المطيري، مطالبا بان يكون هناك ايمان لدى المسؤولين ان مايطرح من الاستراتيجيات يجب ان يؤخذ بشكل تام، لاسيما اننا اكثر دولة لديها مؤتمرات وندوات واستراتيجياتنا مع عدم الايمان في عملية التنفيذ.

وطالب الفضلي بنبذ خطاب الكراهية خصوصا ان هناك من سيجدها فرصة أن يصنع من الكويت دولة عنصرية وهذا ما نرفضه اطلاقا، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات واضحة في هذا الشأن.

