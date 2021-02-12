بن ناجي: استراتيجية «الإعلام» تتضمن تطوير المنتج وتحديث البنى التحتية

وطن النهار

كشف وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التخطيط الاعلامي والتنمية المعرفية محمد بن ناجي أن استراتيجية الوزارة للسنوات الخمس المقبلة تتضمن 3 ركائز هي تحديث البنى التحتية وتطوير المنتج الاعلامي، وتطوير الموارد البشرية، وهذه الركائز ستسهم في الانتقال من الاعلام التقليدي الى الحديث والعصري. وقال ان الوزارة انتهجت نهجا جديدا وهو التخطيط التشاركي والخروج من اسوار وزارة الاعلام والالتقاء باصحاب الاختصاص والخبراء والاعلاميين وفتح باب الحوار لاستمزاج آرائهم واقتراحاتهم وكل ما من شأنه الارتقاء وتطوير الاعلام الرسمي للدولة.

وبين ان استراتيجية الوزارة لا ترتبط بالاشخاص بل بالمؤسسة وستستمر للسنوات المقبلة، لتكون خارطة طريق تسير عليها الوزارة وقطاعاتها المختلفة بترجمتها الى خطط سنوية تتم مراجعتها بشكل دوري لضمان تنفيذها بما يحقق الهدف المنشود منها، ولتلافي اي سلبيات قد تحدث.

وعن تطبيق توجه الدولة في وقف الهدر وتعظيم الايراد، ذكر بن ناجي ان من ضمن الاستراتيجية اعادة هيكلة الوزارة بما يخفف التكاليف المادية ويجعل الهيكل اكثر مرونة على مواكبة التطورات الاعلامية وبما يسهم في زيادة ايرادات الدولة.

