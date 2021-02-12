«المركز»: 4.3 ملايين دينار صافي الأرباح في الربع الرابع

مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام 2020، حيث بلغ صافي الربح للمساهمين 4.3 ملايين دينار للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مخفضاً صافي الخسائر لمساهمي الشركة للعام 2020 إلى (1.72) مليون دينار ، مقارنة بأرباح بلغت 6.96 ملايين دينار عن نفس الفترة في العام 2019. وبلغت ربحية السهم (4) فلوس للعام 2020، مقارنة بـ 15 فلساً للعام 2019.

وقال رئيس مجلس الإدارة ضرار الغانم «إن العام 2020 كان من أكثر الأعوام التي تزخر بالتحديات في التاريخ الحديث بسبب الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار فيروس «كوفيد-19» فانصب التركيز الرئيسي «للمركز» في النصف الأول من العام على الحفاظ على استقرار أعماله واستمراريتها، وضمان تحقيق أهداف العملاء الاستثمارية، وحماية صحة وسلامة موظفي الشركة. وبدأ النصف الثاني من العام في التحسن جراء إلغاء إجراءات الحظر، على الرغم من تأثر الأسواق الخليجية بتراجع أسعار النفط ومستويات الطلب. وفي خضم هذه الأحداث، استمر «المركز» في تحقيق تحسن تدريجي في مؤشرات الأداء على مستوى العمليات التشغيلية والأداء المالي خلال العام».

كما أفاد علي خليل، الرئيس التنفيذي: «أصدر «المركز» في شهر ديسمبر من العام 2020 سندات بقيمة 35 مليون دينار لمدة خمس سنوات عبر الطرح الخاص. وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً واسعاً، حيث تجاوز الطلب على السندات المعروضة، الأمر الذي يدعم الخطة التمويلية للشركة على المديين المتوسط والطويل».

وأضاف: «وبلغت أتعاب إدارة الأصول لدى «المركز» 7.52 ملايين دينار في 2020، بتراجع نسبته 7.3% على أساسٍ سنوي، والتي تأثرت في الربع الثاني بشكل مباشر بالتقلبات في أسواق الأسهم. إلا أن أتعاب إدارة الأصول شهدت تعافياً في الربعين الثالث والرابع من العام 2020 إلى مستويات ما قبل الجائحة. في حين بلغت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية للعام 0.61 مليون دينار ، بنمو نسبته 5.9% على أساسٍ سنوي، بما يعكس التزام »المركز» نحو تقديم أفضل الخدمات المصرفية الاستثمارية».

وأوضح: «وكانت الإيرادات في العام 2020 مدعومة بنتائج أنشطة إدارة العقار في «المركز». في حين بلغت خسائر الأصول المالية بالقيمة العادلة (2.08) مليون دينار، منها (0.26) خسائر محققة. وتم تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بلغت (2.07) مليون دينار بسبب ضعف سوق العقارات الإقليمي حالياً. وبلغت الأصول تحت الإدارة لدى «المركز» بنهاية العام 979 مليون دينار مقارنة ب 1,143 مليون دينار في العام 2019».

