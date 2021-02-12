«Ooredoo» الراعي الإستراتيجي لمعرض ومؤتمر «كويتك»

مال وأعمال

أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، عن رعايتها الإستراتيجية لمعرض ومؤتمر كويتك الافتراضي 2021، والذي سيستمر لمدة يومين ابتداءً من يوم الثلاثاء، 16 فبراير لينتهي يوم الأربعاء، 17 فبراير 2021.

سيعرض هذا المؤتمر الفريد والأول من نوعه في الدولة، أحدث منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأدوات عالية التقنية والإلكترونيات الاستهلاكية والتكنولوجيا الذكية المتطورة في جميع القطاعات. كما سيضم المؤتمر مشاركين من مختلف القطاعات الحكومية والشركات المحلية والدولية الرائدة، بالإضافة إلى أكثر من 50 متحدثاً رسمياً سيتناول كلٌ مواضيع متنوعة تتعلق بمختلف جوانب التكنولوجيا وتقديم حلول مبتكرة ترتقي بتجارب العملاء والشركات على حد سواء.

وينصب التركيز الأساسي للمؤتمر على مشاركة ومناقشة مجموعة واسعة من الدراسات والعروض التقديمية التي سترفع الوعي العام وتنير الضوء على أحدث اتجاهات السوق جنبًا إلى جنب مع تثقيف الحاضرين وتنويرهم حول الطرق التي يمكنهم من خلالها التكيف مع المتطلبات المتغيرة للثورة الرقمية.

وتعليقاً على رعاية المؤتمر، قال مدير إدارة الشبكات والراديو - قطاع التكنولوجيا في Ooredoo الكويت، عيسى حيدر: «كأول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الدولة، تأتي رعايتنا للمؤتمر من سعينا الدائم وحرصنا على المشاركة في الفعاليات المتخصصة التي تساهم في تسريع عجلة التحول الرقمي في البلاد، وتمكين الكويت لتكون من الدول الفاعلة في قطاع التقدم التكنولوجي في العالم، وإثراء تجربة الأفراد الرقمية».

وأضاف حيدر: «يُعد هذا المؤتمر الافتراضي منصة تجمع صناع القرار والشركات الرائدة والأفراد، حيث تمنح الشركات الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم، بينما تعزز مهارات الأفراد من خلال تبادل المعرفة ومشاركة الأفكار وأحدث تطورات التكنولوجيا».

