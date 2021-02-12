الحساوي: «الصحة» وافقت للبنوك على أولوية التطعيم

مال وأعمال

صرح أمين عام اتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي أن وزارة الصحة وافقت على اعتبار القطاع المصرفي من القطاعات ذات الأولوية في التطعيم ضد فيروس كوفيد 19. وقد جاءت هذه الموافقة استجابة لمساعي لجنة الموارد البشرية لدى الاتحاد بهذا الصدد، نظراً لتعامل موظفي البنوك المستمر والمباشر مع جمهور العملاء، وأخذاً بالاعتبار أهمية الخدمات المصرفية التي يقدمها لجميع القطاعات الكويتية والمجتمع، والتي حرص اتحاد مصارف الكويت بتوجيه من بنك الكويت المركزي على عدم انقطاعها بكل السبل منذ بداية الأزمة.

كما أكد الحساوي على ضرورة قيام موظفي البنوك بالتسجيل في التطبيق الخاص بلقاح COVID-19 على موقع وزارة الصحة الإلكتروني لحجز مواعيد التطعيم، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال المواعيد الخاصة بالتطعيم تبعاً لآلية الأولوية المحددة سابقاً لكل فئة من الفئات المستهدفة من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة، مطالباً موظفي البنوك بضرورة تحديث البيانات لمن سبق لهم التسجيل بالموقع. كما أكد الحساوي أهمية قيام البنوك بتشديد التدابير والإجراءات الاحترازية والمحافظة على إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

هذا وأعرب الحساوي عن بالغ الشكر والتقدير للمسؤولين بوزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح، على المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة الكويتية وتفانيهم وتضحياتهم في مكافحة هذا الوباء.

