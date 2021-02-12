«داو جونز» غرَّد لمستوى قياسي جديد

مال وأعمال

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية تعاملات ، لكن «داو جونز» ارتفع وحيداً لمستوى قياسي جديد. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن السياسة النقدية تحتاج لأن تكون تيسيرية بصبر من أجل دعم الاقتصاد وسوق العمل. وتواصل الشركات الأميركية الإفصاح عن نتائج أعمالها حيث أعلنت «تويتر» ارتفاع الأرباح والإيرادات خلال الربع الرابع من 2020، مع زيادة حوالي 27 في المئة لعدد المستخدمين. كما تجاوزت أرباح وإيرادات «جنرال موتورز» توقعات المحللين، لكنها حذرت من تراجع الأرباح السنوية في 2021 بنحو ملياري دولار. ولا تزال احتمالية إقرار حزمة التحفيز المقترحة من الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار محط اهتمام المستثمرين.