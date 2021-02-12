«الاستجابة والإنقاذ».. فزعة كويتية

وطن النهار

ثلة من خيرة الشباب الكويتي الوطني جمعهم حب الوطن وخدمة المستغيثين من ابناء وطنهم والمقيمين على هذه الارض الطيبة، حيث بذلوا جهدهم واموالهم ووقتهم في العمل التطوعي والخدمات الانسانية وكونوا فريقا تطوعيا ليجتمعوا تحت مظلته واطلقوا عليه فريق الاستجابة والانقاذ الكويتي التطوعي، هذا الفريق التطوعي تخصص في انقاذ المركبات في البر وعلى الشواطئ والبحث عن المفقودين وانقاذ الاشخاص ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والعائلات في حال عطل السيارة في الطرقات العامة على مدار ساعة وبدون مقابل.

النهار التقت رئيس فريق الاستجابة والانقاذ التطوعي سليمان الخضري حيث تحدث بشكل مفصل عن فكرة انشاء الفريق واعماله وما يقدمه من خدمات والعوائق التي تواجهه وامور اخرى، موضحا ان عمل الفريق يكمن في عمليات الانقاذ ودعم وتلبية طلب المساعدة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية لجميع الافراد.

واشار الى ان الفريق يتألف من شباب لديهم خبرة بعمليات الانقاذ

والاستجابة السريعة والتصرف الحسن في حالة الخطر ومنهم من يحملاً ترخيصاً دولياً معتمداً بالاسعافات الاولية وتتنوع تخصصاتهم مما يثري تبادل الخبرات والخدمات التطوعية عامة والانقاذ خاصة لافتا الى ان لدى الفريق مركبات ذات دفع رباعي مزودة بمعدات عمليات الانقاذ والاسعافات الاولية.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

متى تأسس الفريق وكيف تكونت الفكرة لديكم ؟

تأسس فريق الاستجابة والانقاذ التطوعي منذ اكثر من عامين واغلب اعضاء الفريق كانوا متطوعين في فرق تطوعية اخرى في مجال الانقاذ او غيره في مجال العمل الخيري وقد اجتمعنا واحببنا ان نكون فريقاً في نفس المجال وما يميز فريقنا ان لدينا افكاراً ايجابية اردنا ان نطرحها ونطبقها في فريقنا .

ما الأهداف التي يسعى الفريق إلى تحقيقها؟

الهدف من انشاء فريق الانقاذ التطوعي هو مساعدة الغير من افراد او مؤسسات او جهات حكومية او خاصة ومساعدة مؤسسات الدولة بشكل عام، اي اننا نلبي اي طلب لاي مساعدة نستطيع ان نقوم بها من دون اي تردد، وفريقنا مختص في عمليات الانقاذ في البر وغلى الشواطئ والحفاظ على البيئة من خلال انتشال الاجسام الصلبة والنفايات من الشواطئ والبر.

وما الخدمات التي تقدمونها؟

نقوم بتقديم خدمات متعددة ، فلدينا خدمات نقدمها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك للعوائل مثل خدمة الاشتراك وتشغيل المركبة وتعبئة المركبات بالوقود وكذلك اصلاح الاطارات البنشر والعديد من الخدمات التي تخص المركبات والطريق ، اما الخدمات التي نقدمها في البر فتتمثل في انتشال المركبات العالقة في البر سواء كان في الوحل او في الرملة او الصبخة، بالاضافة الى انتشال المركبات في المسنات الخاصة والمسنات الحكومية .

كم يبلغ عدد اعضاء الفريق ؟

بالنسبة لعدد الاعضاء فهو حاليا 30 شخصاً ويتراوح ما بين زيادة ونقصان احيانا بحسب ظروف اي من الاعضاء الملتحقين خصوصا ان فريق الانقاذ واعضاءه يتحملون تكاليف مادية جدا عالية ويجب ان يكون العضو الملتحق قادراً على تلك التكاليف لذلك يخرج البعض من الفريق بسبب الظروف الخاصة.

دورات ومحاضرات

ما الأنشطة التي قمتم بالمشاركة بها؟

فريق الانقاذ قام بالمشاركة بالعديد من الانشطة العامة والخاصة ومنها المعارض الحكومية والخاصة وكذلك اعطاء دورات بالاسعافات الاولية ومحاضرات في مفهوم العمل التطوعي العلمي والتربوي وبعض الدورات التربوية في بعض المدارس والجامعات وبعض المعارض.

هل هناك ما يميز فريقكم عن الفرق التطوعية الاخرى؟

نشيد بكل الفرق التطوعية الخاصة بالانقاذ وكذلك الفرق الخيرة الاخرى على كل ما يقومون به من اعمال تطوعية، وما يميز فريقنا عن الفرق الاخرى ان لدينا خدمة للصم والبكم عن طريق رقم خاص بهذه الخدمة حيث يتم التحدث عن طريق الفيديو كول من خلال احد الاعضاء الذي لديه رخصة خاصة هذه اللغة وهو مترجم معترف فيه ويعتبر صلة الوصل بيننا وبين اخواننا من فئة الصم والبكم ، بالاضافة الى تقديم العديد من الدورات التطوعية ودورات الاسعافات الاولية ونحن بصدد الاتفاق مع احدى الجامعات الخاصة بصدد اعطاء رخصة دولية للاسعافات الاولية.

بطء الإجراءات

ما المعوقات التي تواجهكم؟

من المعوقات التي تواجه الفريق خاصة او بعض الفرق التطوعية عامة هو التقديم في الجهات الحكومية مثل وزارة الشؤون او غيرها من الوزارات ذات الشأن للحصول على اعتراف بالفريق التطوعي والاجراءات بطيئة ونتمنى ان تكون وتيرة الاجراءات اسرع لمساعدتنا للقيام بعملها على اتم وجه ، وكذلك من المعوقات التي تخصنا كفريق خاص بالانقاذ هو ان العديد من المركبات الخاصة بنا مجهزة بتجهيز مطابق للمقاييس العالمية ولكن في الكويت نواجه مخالفات من وزارة الداخلية على بعض الاضافات التي نركبها على المركبات الخاصة بنا وهم طبعا لهم الحق في ذلك عندما تكون السيارة للاستعمال الشخصي العادي لكن نحن نضعها لمساعدتنا في عمليات الانقاذ المختلفة مثل زيادة حجم اطارات المركبة او الشوتة الخارجية للمركبة او زيادة ارتفاع المركبة او تركيب صادم الحديد او الدعامية الفولاذ التي يركب عليها ونش السحب ، ونحن نشكر الداخلية على واجبهم وتعاونهم معنا لكن نتمنى في المرة القادمة ان يكون هناك تصريح رسمي لفرق الاطفاء كافة وفرق الاستجابة والانقاذ خاصة .

هل هناك دعم او تسهيلات تقدم من مؤسسات الدولة او القطاع الخاص لكم كفريق تطوعي؟

جميع مؤسسات الكويت تدعم الشباب في العديد من المجالات ومعروف عنها انها دولة عطاء ودولة الانسانية، لكن للاسف هناك تعسف في بعض الاجراءات التي نقوم فيها لاعتمادنا كفريق تطوعي بشكل رسمي والاجراءات تأخذ مثلا في وزارة الشؤون من سنة ونصف السنة الى سنتين تقريبا، اما بالنسبة للقطاع الخاص فهناك بعض الخصومات تقدم للاعضاء على المشتريات والمعدات التي نحتاجها في عملنا في عمليات الانقاذ.

ما خططكم المستقبلية للفريق؟

لابد لكل فريق او كيان قائم او مؤسسة من خطة ومنهج تعمل عليها وتهدف الى انجازها ولا ينجح الا بها ونحن كفريق للاستجابة والانقاذ دائما نضع خطة مستقبلية للفريق وجعلنا ضمن خططنا عمل دورات معترف فيها دوليا واعتمادنا من احدى الجامعات الخاصة وكذلك المبادرة في العديد من المبادرات منها التعاون مع فريق ساعد في المملكة العربية السعودية ولمسنا تعاونا كبيرا منهم في هذا المجال واكتسبنا منهم العديد من الخبرات ، ونهدف للتعاون مع جميع الفرق في دول الخليج بالاضافة الى التعاون مع جميع فرق الانقاذ في الكويت.

كيف ترى مفهوم العمل التطوعي في الكويت وهل تشجع الشباب عليه؟

مفهوم العمل التطوعي هو ان العمل يكون لوجه الله سبحانه وتعالى وبدون مقابل ، وهو ليس فقط عمليات الانقاذ او الاعمال الخيرية انما له قيم ومبادئ واهداف، وممكن للمتطوع ان يتطوع في بدنه او وقته او ماله والكثير من الامور، ونحث الشباب على العمل التطوعي لانه عمل جبار وفوائده كثيرة وينمي العلاقات الاجتماعية وتبادل الخبرات واستغلال وقت الفراغ بشيء مفيد والعديد من الامور، ونحن نحث كل الشباب عليه سواء الشباب الكويتي او اخواننا المقيمين على هذه الارض الطيبة وبالنسبة لفريقنا نستقبل كل من يرغب بالتطوع سواء كويتي او غير كويتي لان العمل التطوعي لا يفرق بين جنسية او مذهب او طائفة او غيره من فئات المجتمع.

ما شروط الانضمام للفريق؟

اما عن شروط الانضمام للفريق فنحن ليس لدينا شروط صعبة او تعجيزية لكن المهم عندنا ان يتجاوز المتقدم سنه 18 عاما بالنسبة للعضو الاساسي وممكن ان نستقبل اقل من ذلك السن من الاقارب، وكذلك يشترط ان يكون لدى المتطوع سيارة خاصة فيه مطابقة لاحتياجات العمل وكذلك يكون لديه وقت الفراغ للعمل التطوعي دون ان يؤثر على عمله او حياته الخاصة ودراسته، ونشترط ان يكون قادرا ماديا ويتحمل التكاليف المادية الخاصة بالانقاذ ومعداته واعطال المركبات لان عملنا مكلف في طبيعته وللعلم حتى الان ليس لدينا عنصر نسائي.

هل هناك تعاون على ارض الواقع مع جهات حكومية او خاصة وما تقييمك لهذا التعاون؟

نعم هناك تعاون فيما بيننا وبين العديد من الجهات الحكومية والخاصة ، وتقييمي لهذا التعاون يقدر بنسبة 75 في المئة ومن الجهات التي نتعاون معها وزارة الداخلية ونتواصل مع الوكيل المساعد للمرور اللواء جمال الصايغ وكثيرا ما يوجهنا على السلبيات والايجابيات ونشكره على اهتمامه بالشباب المتطوع.

كيف لمستم صدى عملكم في فريق الاستجابة والانقاذ في المجتمع الكويتي؟

صراحة وجدنا صدى كبيراً واشادة وثناء من الناس على ما نقوم به من اعمال وهي شهادة نعتز بها وفخر لنا وهو ما يحفزنا ويساعدنا على الاستمرار في عملنا ، ولا يمنع ايضا ان هناك بعض الاشخاص يحاربون النجاح وينتقدوننا على هذا العمل التطوعي.

ما آلية ووسائل التواصل فيما بينكم وبين المجتمع؟

بالنسبة لالية التواصل في الكويت وخارج الكويت فتكون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام والسناب شات وقناتنا على اليوتيوب وكذلك نطبع العديد من البروشورات والكروت الخاصة بالفريق وتوزيعها في الاماكن العامة والمعارض ليستفيدوا منها في حال الحاجة الينا في اي وقت وكل هذه الامور تكون على نفقتنا الشخصية، وهناك ارقام خاصة بعمليات البلاغات والانقاذ على الخط الساخن (3/96625572 ) الانستغرام kws.rrs.

وما آلية عملكم خلال فترة كورونا؟

تزامنا مع فترة الظروف التي تمر بها البلاد خلال انتشار فيروس كورونا كوفيد- 19 قمنا بالمساهمة في عدة اعمال مثل المشاركة في التنظيم والمساعدة في الجمعيات التعاونية والمساهمة في نشر الافكار والارشادات التوعوية في الاماكن العامة ، والاهتمام بالتعامل مع الفيروس المنتشر في البلاد والعالم اجمع.

كلمة أخيرة؟

في الختام نحب ان نتوجه بالشكر الى جريدة النهار لاهتمامها بالمتطوعين وهموم وانجازات الشباب بصورة عامة، ونشكر كذلك جميع مؤسسات الدولة على المجهود الجبار الذي يقومون به لمكافحة فيروس كورونا ورسالتنا الى كل محتاج الى اي خدمة من فريق الاستجابة والانقاذ التطوعي لمساعدتهم فنحن على اتم استعداد ووجاهزية لمساعدتكم في الكويت، ونشكر جميع الفرق التطوعية على جهودها خلال جائحة كورونا ونشكر اعضاء الفريق على كل مجهود قاموا به في الفترة السابقة.

أعمال الفريق التطوعية

إنقاذ ومساعدة اي مركبة في البر والشواطئ في حالة (غرازة).

إنقاذ ومساعدة اي شخص في حالات الطوارئ على مدى الدولة من قبل أعضاء مرخصين دوليا لممارسة الاسعافات الأولية.

فرق البحث عن المفقودين في جميع أنحاء الدولة.

فتح ابواب السيارات المقفلة (إجراءات خاصة).

مساعدة العوائل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في حالة (بنشر).

مساعدة العوائل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في حالة (اشتراك كهرباء).

مساعدة العوائل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في حالة (بنزين).

إعطاء دورات خاصة بالانقاذ ومفهوم العمل التطوعي العلمي وكذلك دورات بالاسعافات الاولية للمؤسسات/ الهيئات الحكومية والخاصة / المدارس / الجامعات

