السيارات الكلاسيكية.. هوس الشباب

وطن النهار

يشهد سوق السيارات الكلاسيكية توسعاً غير مسبوق في الكويت واصبحت تستهوي وتستقطب الكثير من الهواة من الشباب الذين يعتبرونها سوقاً واعدة، واصبح الاهتمام تدريجياً بها يتزايد يوما بعد اخر بشراء السيارات القديمة والمتهالكة .

ومن يسر على شارع الخليج ير كثيرا من السيارات الكلاسيكية والاثرية بأشكالها الملفتة للنظر التي تخطف الانظار بجمالها ، وتفاصيلها الرائعة وروعة صناعتها والتي تعد تحفاً فنية ثمينة ونادرة في جماليتها، ليهوى الجميع بتصميمها الفريد الذي يعود الى ما قبل حوالي 25 إلى 30 عاما تقريبا، أي في سبعينات القرن الماضي، وهناك أيضا سيارات «فينتج» وهي أقدم من السيارات الكلاسيكية التي تعود إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي .

و المتابع لسوق السيارات الكلاسيكية و الثمينة في الكويت يجد ان الكويت اصبحت مركزا اقليميا للسيارات الكلاسيكية حيث اصبح مقتنو هذه السيارات يأتون الى الكويت لمشاهدة هذه السيارات ، خاصة بعد ان عني متحف السيارات التاريخية والقديمة والتاريخية والتقليدية بالتوثيق لتاريخ السيارات في الكويت لربط الاجيال الحالية بالماضي وليضم اكثر من 40 سيارة كلاسيكية كما يتضمن ورش عمل فنية ومكتبة ومدينة متحف السيارات للاطفال.

وهواية اقتناء مكلفة لكنها تجذب أعدادا كبيرة من الكويتيين، وهناك شخصيات كويتية معروفة عالميا لامتلاكها عددا كبيرا من هذه السيارات التي تعد ثروة في حد ذاتها .

و تكمن هذه الهواية في الاهتمام بتفاصيل السيارات من مظهر خارجي من حيث الصباغة و التلميع والشكل الملفت إلى جانب المضمون الداخلي أو حتى إعادة هيكلة السيارات القديمة إلى جديدة - ما شجع على إنشاء شركات كويتية متخصصة في توفير هذا النوع من الخدمات لرعاية هذه السيارات وتوفير قطع الغيار و المعدات التي قد لا تتوافر في كثير من الأحيان داخل البلاد والتي يتم استيرادها من الخارج في أغلب الأحيان.

وتنتشر الاندية والجروبات والتجمعات الشبابية من هواة السيارات الكلاسيكية حيث يتبادلون الخبرات حول قطع غيار كل سيارة وقد تكون هناك عمليات بيع وشراء سواء للسيارات أو زينتها أو حتى قطع الغيار، وأيضا تبادل بعض المشاكل التي قد تواجه صاحب السيارة خصوصا مع ندرة هذه السيارات فقد يصعب على مالكها إصلاحها من دون استشارة أحد الرفاق الذين كانوا يمتلكون مثل هذا النوع من السيارات خاصة ان أكبر العوائق التي تواجه مالكي هذه السيارات هي عدم الحصول على قطع الغيار للمركبات، إلا بصعوبة بالغة، نظراً لندرتها وتوقف المصانع عن تصنيعها.

والحصول على سيارة كلاسيكية ليست بالسهلة وتحتاج إلى الكثير من البحث، فعلى سبيل المثال هناك سيارات إذا رغبت في اقتنائها تحتاج لعام أو أكثر، وساهمت التكنولوجيا الحديثة عبر البحث مواقع مختصة في هذه النوع من السيارات حيث يعرض الهواة ومقتني السيارات سيارتهم علي الموقع، بالاضافة الى مزادات العالمية للسيارات الكلاسيكية والتي يترقبها الاثرياء من هواة اقتناء السيارات الاثرية .

ويوجد تصنيف عالمي للسيارات الكلاسيكية من اربع مستويات وهي :-

1- من طراز 1920 إلى1930 تقع تحت تصنيف A

2- من طراز 1930 إلى1945 تقع تحت تصنيف B

3- من 1945 إلى 1960 تسمى C

3- من 1960 فما فوق تسمى D.

وتتوقف أسعار السيارات الكلاسيكية على ندرة السيارة وهل هي سيارات أصلية مثلما صنعت في الوكالة، أيضا هناك سيارات معدلة وتم إضافة العديد من الزينة وقطع الغيار إليها، ولعل سيارات الستينيات والسبعينيات التي تتميز بمكائنها الكبيرة مثل «كرايسر ودودج والشفروليه» هي الأعلى سعرا بين السيارات الكلاسيكية وتتراوح أسعار السيارات الكلاسيكية المتداولة بين الشباب الكويتي ما بين 5 آلاف دينار إلى 100 ألف دينار.

ويعاني هواة ومقتنو السيارات الكلاسيكية الامرين نظرا لان سياراتهم تختلف من حيث طبيعتها كمركبات أثرية تبرز طبيعة صناعتها واختلافها نظرا لان القواعد المرورية تساوي مركباتهم بالسيارات التي تستخدم بشكل يومي، بل ويتم التشدد معهم في الفحص الفني ونظام التأمين، الذي لا يُراعي القيمة الحقيقية لتلك المركبات عند التأمين، كما ان إصدار دفاتر المركبات غالباً ما تكون الطرازات والمواصفات المسجلة خطأ بالاضافة الى تحرير مخالفات مرورية سُنت في القانون أصلاً للسيارات العادية مثل حزام المرور، فيضطر مالك السيارة لعمل بعض التعديلات على سيارته، كي تتواكب مع القانون، مما ينقص قيمتها عند البيع، وذلك لكون قيمة تلك السيارات مرتبطة بحالة السيارة، فكلما كانت الحالة مطابقة لما كانت عليه عند خروجها من المصنع، كان الثمن مرتفعاً، وكذلك إصدار التراخيص عند الاستيراد خاصة عند استيراد سيارات نادرة ليس لها خانة للتعريف على أجهزة وزارة الداخلية، ما يخلق مشكلة فتح تصنيف جديد باسم جديد.

وتشير التقارير الى أن أسعار السيارات الكلاسيكية سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع الطلب عليها وإقبال الأثرياء، حيث أظهر تقرير صدر أخيراً في بريطانيا أن مبيعات السيارات الكلاسيكية سجلت ارتفاعاً بنسبة 17% خلال العام الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها ولفت أنظار الكثير من المستثمرين نحوها.

تبين من تقرير عالمي صدر مؤخراً في لندن أن الاستثمار في السيارات الكلاسيكية القديمة والمجوهرات والذهب أفضل من الاستثمار في البورصة والعقارات، بما في ذلك المنازل الفارهة بوسط لندن، حيث أدر عوائد مالية أفضل على أصحابه خلال السنوات الماضية.

وحسب أحدث تقرير عن الثروة صادر عن شركة «نايت فرانك» ورصد عشرة أنواع من الأصول، فقد تبين أنه خلال السنوات العشر الماضية كان الاستثمار في الذهب والمجوهرات والسيارات الكلاسيكية أفضل من الاستثمار في الأسهم والعقارات، بما في ذلك العقارات الفارهة وسط لندن.

وقال التقرير إنه خلال أشهر الـ12 الماضية، سجلت الاستثمارات في السيارات الكلاسيكية القديمة ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة مع ارتفاع نسبته 1% فقط بالنسبة للعقارات الفارهة وسط لندن.

اوضح التقرير أن 63% من الأثرياء يشترون الأشياء الفارهة مثل السيارات الكلاسيكية بسبب «الشغف والهواية»، فيما كان 23% فقط من المشترين يريدون الاستثمار وتحقيق الأرباح، ويتعاملون معها كــ «ملاذ استثماري آمن».

ونقلت صحيفة الـ «ديلي ميل» البريطانية عن غراهام إيسون، المسؤول في شركة (Great Escape Cars) قوله إن الاستثمار في السيارات الكلاسيكية لم يعد يقتصر على الاحتفاظ بها والانتظار لحين ارتفاع سعرها ومن ثم بيعها، وإنما توسع هذا النوع من الاستثمار بحيث بات من الممكن تأجير السيارات الكلاسيكية للكثير من الهواة الذين لا يتمكنون من امتلاكها، بحيث تدر السيارة الكلاسيكية على صاحبها دخلاً مالياً خلال فترة الاحتفاظ بها.

وبحسب تقرير الـ «ديلي ميل» فإن ثمة العديد من الشركات في العالم أصبحت تتولى عملية تأجير السيارات الكلاسيكية لأصحابها، حيث تحولت الى استثمار شبيه بإدارة العقارات، إذ تقوم الشركة المختصة بالحصول على التفويض من صاحب السيارة الكلاسيكية، لتقوم بدورها بالاحتفاظ بها وتأجيرها على مدار العام، على أن ملكيتها النهائية تظل لصاحبها الذي يستطيع بيعها عند ارتفاع سعرها.

ويشار إلى أن بريطانيا تعتبر واحدة من أهم الأسواق على مستوى العالم في مجال السيارات الكلاسيكية، وتقام في لندن العديد من المزادات سنوياً التي تُباع فيها السيارات القديمة والنوادر والقطع التي يجمعها الهواة.

