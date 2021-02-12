«سليِّل الجهراء».. دُرة شمال الكويت

وطن النهار

منتجع سليِّل الجهراء.. ترياق الحياة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلا يمكن ان تصدق حجم المجهود الجبار الذي وقف وراء انشاء وانجاز هذا المنتجع الذي يمثل مدينة متكاملة تحتضن كل المواطنين والمقيمين وتلبي احتياجاتهم.

فتلك المدينة المتكاملة وما تتضمنه من انشطة تجارية وترفيهية وثقافية تنادي كل الكويتيين من كل انحاء العالم للقدوم الى هذا المكان المتميز.

مدينة متكاملة

ولا يمكن ان يعبر عن المكان وعبقريته وأصالته وفخامته، الا صاحب الفكرة نفسها ومطورها رئيس مجلس ادارة شركة الجهراء السياحية محمد السنعوسي، الذي اشار الى ان فكرة منتجع سليِّل الجهراء جاء تشجيعاً للسياحة والترفيه وتهيئة للحياة السعيدة لجيل الغد من اطفال الكويت والعمل على اضافة لمسة من الجمال على بلدنا الكويت وأشار الى انه بعد انتهاء عملي في المشروعات السياحية، رأيت ان الكويت بحاجة الى منتجعات مماثلة لما هو موجود في دول اخرى، ولفت السنعوسي إلى انه قام باختيار الجهراء رغم ان موافقة المجلس البلدي لي لاقامة المنتجع في مكان على البحر.

وأضاف: قمت باختيار الجهراء وقلت للمجلس البلدي سأقوم بوضع البحر داخل الجهراء، ولذلك قمنا بعمل بحيرات وحمامات سباحة والحرص على وجود المساحات الخضراء في كل مكان بالمنتجع.

وبين السنعوسي ان، سليِّل الجهراء ليس مجرد فندق ولا سوق بل مدينة متكاملة، تحتوي الجميع وتلبي احتياجاتهم ولا تقل عن المنتجعات الأخرى في دول اخرى وفي مكان آخر. وأشار الى ان المكان مناسب للعائلات والأفراد ولكل الأعمار ويلبي احتياجاتهم.

وقال ان منتجع سليِّل الجهراء جاء تشجيعاً للسياحة والترفيه في الكويت والعمل على تهيئة حياة سعيدة لأطفالنا والعمل على اضافة مسحة جمال على الكويت، واهداء جوهرة سياحية حقيقية مطلة على شمال الكويت.

وصف المنتجع

وفي وصف منه لما يحتويه المنتجع، اشار المدير العام في شركة الجهراء السياحية عطا الحاج الى ان المنتجع يقع على مسافة 30 كيلومترا من مدينة الكويت وفي مشروع تحريج شمال غرب الجهراء وعلى مساحة 450 الف متر مربع، وقد تم اختيار هذا الموقع بالذات ايماناً من شركة الجهراء السياحية بالحاجة الماسة لهذا المشروع في المنطقة الشمالية في البلاد وفي محافظة الجهراء على وجه الخصوص والتي تفتقر للعديد من المرافق الترويجية والترفيهية والخدمات الفندقية ومراكز التسوق حيث يعتبر المنتجع بحق درة الشمال للكويت.

وقد روعي عند تصميم المنتجع ان يتضمن عناصر متكاملة تلبي رغبات اهالي محافظة الجهراء وضيوفهم، حيث تم الجمع في مكان واحد كل عناصر الاستفادة والتسوق والتمتع بالحياة.

فندق كوبثورن سليِّل الجهراء

يتكون الفندق من 201 غرفة منها: 94 غرفة مزدوجة و87 غرفة بسريرين وغرفة لذوي الاحتياجات الخاصة و6 اجنحة عادية و12 جناح رجال اعمال والجناح الملكي.

وتعتبر سلسلة فنادق ومنتجعات ملينيوم من اكبر سلاسل امتلاك وتشغيل الفنادق في العالم ومن اهم هذه الفنادق، فندق ومنتجع كوبثورن سليِّل الجهراء.

وقد اقيم الفندق بهدف تقديم خدمات فندقية راقية لمنطقة شمال الكويت وأهالي الجهراء والمناطق المجاورة وضيوفهم.

مركز رجال الأعمال

تمت اقامة مركز رجال الأعمال لتقديم كل ما هو متميز وجديد لرجال الأعمال، حيث يتم تقديم خدمات وأعمال السكرتارية، كما توجد قاعتان للاجتماعات تتسع كل منها لأكثر من 20 شخصاً تم تجهيزها خصيصاً للدورات التدريبية واجتماع مجالس ادارات الشركات.

قاعات الأفراح والمناسبات

تعد قاعة سليِّل الجهراء من اجمل وأرقى القاعات على مستوى الكويت وتتضمن قاعة منفصلة للأكل وجناحا فخما للتحضير وتتسع القاعة الكبيرة لأكثر من 400 شخص، مجهزة بكامل الخدمات وبمدخل خاص لمزيد من الخصوصية، اما القاعة الثانية فتتسع لأكثر من 120 شخصاً.

كما توجد قاعة الجهراء للمعارض على مساحة 1200 متر مربع تتسع لأكثر من 1000 شخص، كما تمت اقامة قاعة الجوهرة لمناسبات افراح الرجال والنساء بمساحة 1000 متر مربع ويمكن للمدعوين استخدام مواقف السيارات الواسعة او الخدمة الخاصة بايقاف السيارات.

الشاليهات

من بين الأماكن المميزة داخل المنتجع وتحتوي على 60 شاليهاً مصممة بشكل وطراز معماري فريد تحيط به الأشجار والمسطحات الخضراء من كل جانب وهناك شاليهان مميزان من 3 غرف نوم وصالة وغرفة مربية ومطبخ و3 حمامات وشرفة خارجية وحديقة خاصة ومواقف خاصة للسيارات، بالاضافة الى 58 شاليها يتكون من 2 غرفة نوم وصالة و2 حمام وشرفة خارجية وحديقة خاصة وموقف خاص للسيارة منها 20 شاليها مع غرفة مربية.

وجميع الشاليهات تمتاز بالخصوصية التامة ومؤثثة بطريقة عصرية ومكيفة وتتوفر فيها خزنة لحفظ المقتنيات الثمينة وشبكة انترنت فائقة السرعة.

سوق سليِّل التجاري

من بين الأماكن المميزة داخل المنتجع سوق سليِّل التجاري، حيث روعي عند تصميم مبنى السوق التجاري توفير جميع عناصر الراحة والمتعة للمتسوقين بدءاً من تعدد مداخله واتساعها الى ممراته الفسيحة التي تضمن تهوية وانارة طبيعية جيدة، اضافة الى قربه من مواقف السيارات المحيطة والتي يصل عددها الى 1000 موقف مجاني.

ويحتوي مبنى السوق على العديد من المحال التجارية ذات العلامات التجارية العالمية المشهورة، كما يحتوي على مركز الجوهرة الترفيهي وعدد من اشهر مطاعم الوجبات السريعة والمقاهي باطلالة جميلة على بحيرة كبيرة تحتضن مجموعة من قوارب النزهة البحرية.

المطاعم والمقاهي

يحتوي المجمع على سلسلة من المطاعم ذات الجودة العالية والتي تتنوع بين المأكولات الكويتية العالمية والكويتية ومنها: مطعم السبعينيات ومطعم جوي وديب أند ديب وكوستا، والشمم ودانتي كافيه بالإضافة إلى مطاعم الوجبات السريعة.

المراكز الترفيهية

يضم المنتجع مدينة مرح لاند الألعاب الخارجية وتعد حالياً من أكبر مدن الألعاب في الكويت يرتادها الكبار والصغار، كما يتضمن صالة داخلية لالعاب الاطفال كما يمكن للزوار الاستمتاع بنزاهة بحرية في بحيرة القوارب.

النوادي الصحية

والملاعب الرياضية

ايماناً منها بمقولة العقل السليم في الجسم السليم، ومن اجل خلق متنفس لشباب الكويت، والاستمتاع بأوقات فراغهم، فقد حرصنا على ان يتضمن المنتجع نادياً صحياً للرجال ونادياً صحياً للنساء والذي يعد الوحيد من نوعه في الشرق الاوسط بتصميمه الداخلي الذي يمتاز بالاناقة والفخامة.

كما يتضمن المنتجع ملاعب مجانية لكرة القدم على مساحة ستة الاف متر مربع.

مركز السنعوسي الثقافي

تم انشاء مركز السنعوسي لإثراء القدرات العلمية والثقافية لأبناء منطقة الجهراء حيث تم التركيز على فئة الأطفال شباب الغد وعماد المستقبل حيث يضم المركز قاعات لمركز صباح الأحمد للموهبة والابداع وقاعات للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، بالاضافة إلى منطقة المعارض المفتوحة للانشطة الثقافية والتراثية.

السوق التجاري الجديد

تم الانتهاء من إنشاء السوق التجاري الجديد على مساحة تقارب الثمانية الاف متر والذي يتضمن العديد من العلامات التجارية العالمية بالإضافة الى مركز طبي والعديد من المقاهي والمطاعم الكويتية والعربية والعالمية.

وجارٍ العمل حالياً على تجهيزه ومن المتوقع ان يفتتح السوق أبوابه في شهر إبريل القادم.

