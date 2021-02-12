«ترند السوشيال ميديا» أحلام بإطلالة مبهرة ومتجددة في ألبومها الجديد

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كما عودتنا الفنانة الاماراتية احلام على اختيار كلماتها بنجاح فهى ايضا بارعة في اختيار اطلالتها المتجددة . وظهرت أحلام بشكل ملفت جداً أثار اعجاب جمهورها، كما بدت ملامحها مصقولة ومحددة ، ما جعلها تظهر أصغر من عمرها بسنوات وباطلالة شبابية جذابة.

كشفت عبر حساباتها على السوشيال ميديا عن أحدث غلاف لها لبوستر ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «فدوة عيونك»، وسحرت الأنظار باطلالتها بفستان أصفر أظهر رشاقتها، كما بدت بملامح جمالية ملفتة جداً وبشكل مختلف مع تسريحة الشعر الريترو القصير بالحجم الكثيف مع الغرة الجانبية، وطبقت مع لوكها المكياج البرونزي الأنيق مع سحبة العيون اللوزية من خلال تمرير الأيلانير بشكل مجنح ومسحوب الى خارج حدود العين، مع الظلال الدخانية البرونزية، والبلاشر بنفس اللون.

الفنانة أحلام دائما ما تحرص على التجدد باطلالاتها الجمالية بمختلف المناسبات التي تظهر بها، وغالبا ما تحبذ رسمات المكياج الأنيقة بالألوان الراقية واللمسات العصرية مع تسريحات شعر متجددة وملفتة.

اختارت أحلام فستانا من تصميم اللبناني زهير مراد، باللون الأصفر ومزود بفيونكة كبيرة، ويشبه الى حد فستان الفنانة الراحلة مارلين مونرو الذي ارتدته في استعراض Diamonds are Girls Best Friend.

وتزينت أحلام بمجوهرات من ناصولي، فالعقد يحتوي على 204,9 قراريط ألماس أصفر وا?بيض، ويصل وزن الماسة الكبيرة الى 10،62 قراريط، ويصل سعره الى 2 مليون دولار.

وظهر الفستان بنفس التفاصيل مع اختلاف الخامات، وقامت أحلام بتغطية الأذرع في الفستان الأصلي بأكمام، وجاءت تسريحة الشعر متشابهة الى حد كبير.

وكانت الفنانة أحلام ارتأت الترويج لـ اطلاق البومها عبر حملة اعلانية كبيرة بدأت مع «تيزر» مشوق لكليبات الألبوم المصورة ومن ثم الكشف عن بوستر الأغنية الأولى والذي ملأ اللوحات الاعلانية في عدة مدن خليجية. الألبوم يضم عشرين أغنية وهي: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا آدمي حس، دفتر وممحاة، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت الا عليك.

