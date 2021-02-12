يعقوب عبدالله.. رومانسي وكوميدي في رمضان

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يطل الفنان يعقوب عبدالله خلال شهر رمضان القادم عبر عملين وهما «شليوي ناش» و«الروح والريه» حيث سيشارك في شخصيتين مختلفتين وبالمشاركة مع عدد من النجوم ففي مسلسل «شليوي ناش» الذي يعتبر اجتماعياً تراجيدياً كوميدياً ويدور في فترة سبيعنيات وثمانينيات القرن الماضي وهو من تأليف عبدالله السعد، واخراج عيسى ذياب، وبطولة عبدالله السدحان، ومحمد العجيمي، وعبدالامام عبدالله وانتاج شركة كنور الخليج للانتاج الفني والاعلامي.

اما في مسلسل «الروح والريه» فانه سيقدم شخصية رومانسية مع الشخصية التي تؤديها الفنانة هبة الدري حيث سيشعر الجمهور خاصة وتقع أحداث العمل الرئيسة خلال حقبة التسعينيات، حيث يرصد واقع العلاقات الانسانية بين أفراد الأسرة الواحدة في مواجهات شيقة ويشارك في العمل كلا من الهام الفضالة، وشيماء علي، ومشاري البلام، وحمد العماني، وابراهيم الشيخلي، وحسين المهدي، ومحمود بوشهري، وغيرهم. وهو من اخراج منير الزعبي.

